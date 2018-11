Vluchtelingenwerk: vluchteling wacht 43 weken op behandeling asielaanvraag

Vluchtelingen moeten gemiddeld 43 weken wachten voor hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Voorheen was dit nog zes dagen. Dit zegt Vluchtelingenwerk Nederland, dat vreest dat er daardoor opnieuw noodopvangplekken moeten worden ingericht voor asielzoekers. De grote personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veroorzaken die lange wachttijd, meent Vluchtelingenwerk.

‘Duizenden asielzoekers blijven onwenselijk lang in onzekerheid over hun toekomst, en dit leidt tot veel onzekerheid, frustratie en onrust in de opvang’, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, over de situatie.

De organisatie roept staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenzaken) op ‘alles op alles te zetten om de explosief gestegen wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure met grote urgentie aan te pakken’.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent dat de IND extra personeel nodig heeft. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig personeel te werven. Verder kost het tijd om nieuwe medewerkers goed in te werken. Er wordt alles aan gedaan om de capaciteit op orde te krijgen, verzekert een woordvoerder.

Volgens het ministerie hebben de problemen bij de opvang echter allerlei oorzaken: er komen weer meer asielzoekers, het duurt langer beslissingen in complexe zaken te nemen en onvoldoende statushouders stromen door naar gemeenten, doordat daar een tekort aan woningen is.

Krapte op de woningmarkt

Als asielzoekers eenmaal een verblijfsvergunning hebben gekregen (de statushouders) krijgen ze te maken met krapte op de woningmarkt. Tot vorig jaar juli waren gemeenten verplicht statushouders voorrang te geven. Een wetswijziging van de voormalige minister van Wonen, Stef Blok (VVD), biedt gemeenten de mogelijkheid de voorrangsregeling voor statushouders te schrappen. De gemeente Castricum kondigde vorige maand aan hier nog voor het einde van dit jaar gehoor aan te geven.

Ook drie andere gemeenten willen het beleid aanpassen, omdat zij menen het niet langer te kunnen verkopen aan inwoners die ook een woning zoeken. In 26 andere gemeenten is door lokale fracties een discussie over de voorrangsregeling aangezwengeld, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs 186 Nederlandse gemeenten.

Castricum onderzoekt de mogelijkheid om statushouders in tijdelijke woonunits onder te brengen. Op die manier geeft de gemeente gehoor aan de wettelijke verplichting van het Rijk om een vastgesteld aantal statushouders te huisvesten – voor Castricum zijn dit er 55, op een totaal van 24 duizend inwoners. De meesten zijn afkomstig uit Syrië.

De gemeenten Medemblik, Stichtse Vecht en Westland zijn van plan het voorbeeld van Castricum te volgen. Deze gemeenten hebben in het coalitieakkoord opgenomen de voorrangsregeling voor statushouders te willen aanpassen, wat betekent dat er draagvlak voor is in de gemeenteraad.