Vluchtelingenwerk begrijpt het als ‘derdelanders’ uiteindelijk niet in Nederland mogen blijven

Demonstratie van derdelanders in Den Haag, die willen ook een verblijfsvergunning, net als Oekraïners. Beeld Arie Kievit

Goed dat de derdelanders hun recht op opvang behouden tot er in november een definitieve uitspraak is over hun toekomst. Zo reageert Vluchtelingenwerk Nederland zaterdag op een uitspraak van de Raad van State van vrijdagavond. Maar de organisatie zegt er ook begrip voor te hebben als de uiteindelijke beslissing is dat deze naar schatting 2900 personen eventueel hun recht op opvang verliezen.

‘Als zij oorspronkelijk uit landen komen waar zij niet worden vervolgd, hebben wij daar vrede mee’, zegt woordvoerder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. ‘Het argument van de staat is dat er al een tekort aan opvangplekken is. Bedenk wel dat het stoppen van opvang aan een relatief kleine groep als deze daar weinig aan verandert.’

De zogenoemde derdelanders zijn personen met een niet-Oekraïense nationaliteit die in Oekraïne verbleven met een tijdelijke verblijfsvergunning, bijvoorbeeld voor werk, studie of de liefde. Ze zijn met de Oekraïense vluchtelingenstroom naar Nederland gekomen toen Rusland het land binnenviel. In eerste instantie kregen zij in Nederland recht op tijdelijk verblijf, net als de ruim 100 duizend andere vluchtelingen uit Oekraïne.

Maar in juli besloot het Kabinet dat hun aanspraak op bescherming zou vervallen per 4 september. Dit kan niet, besliste de Raad van State vrijdagavond in een zaak van een derdelander afkomstig uit Tanzania. Beter is het, zei de hoogste bestuursrechter, om eerst de uiteindelijke uitspraak over deze groep van de Raad van State af te wachten.

‘Atypische kwestie’

Voor Vluchtelingenwerk zijn de derdelanders een ‘atypische kwestie’. De niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne uit bijvoorbeeld Syrië en andere onveilige die in Nederland terecht kwamen hebben hier inmiddels asiel aangevraagd. De groep derdelanders waar het nu over gaat komt, zegt Van der Linden, merendeels uit een land dat als veilig wordt beschouwd, zoals Marokko of Nigeria. ‘Het is begrijpelijk dat zij zeggen: wij zijn gevlucht uit Oekraïne en wij willen nu in Nederland blijven. Sommigen zien al jaren lang, wel twintig jaar, niet in hun herkomstland geweest en hebben er niets meer mee.’

Wat Vluchtelingenwerk betreft zouden zij dan ook dezelfde bescherming mogen krijgen als de andere vluchtelingen uit Oekraïne. De organisatie begrijpt ook niet dat over zo’n relatief geringe groep, ‘van wie de meesten aan het werk zijn’, zo veel wordt gediscussieerd. ‘Maar wij begrijpen ook dat als zij veilig terug zouden kunnen terugkeren, Nederland hun tijdelijke bescherming zou opheffen.’

Het probleem is, volgens Van der Linden, dat Nederland hun aanvankelijk heeft toegezegd dat zij onder dezelfde regeling voor tijdelijke bescherming zouden vallen als de Oekraïners. Nu komt Nederland daar op terug. Het is nu de vraag of een land juridisch van een bepaalde groep die tijdelijke bescherming kan opheffen. Daarover beslist de Raad van State in november.

En zolang dat nog de vraag is, is het beter om die groep nog onderdak te geven, vinden ook de Nederlandse gemeenten. Zij zijn bang dat deze mensen anders op straat terecht komen. Hun koepel, de VNG, adviseert na de uitspraak aan de gemeenten om de derdelanders nog op te blijven vangen.

Dat is ook waar Vluchtelingenwerk voor pleit, zegt Van der Linden. ‘Waar het ons om gaat: ga niet mensen hun opvang ontnemen zolang nog niet duidelijk is of ze wel of niet hun tijdelijke bescherming behouden. Wij horen dit ook van een deel van de derdelanders. Sommigen zeggen al: als ik definitief weet dat ik niet kan blijven, dan ga ik.’