Vluchtelingenstroom neemt weer toe door Syrische oorlog en machtsovername Taliban

Afghaanse vluchtelingen komen aan bij het asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel. Beeld Arie Kievit

Naast vluchtelingen uit Syrië kwam een vrije grote groep van de asielzoekers uit Afghanistan (ruim 3.000) en Turkije (meer dan 2.400).

Van de asielverzoeken van de Afghanen werd 88 procent ingediend in de laatste twee kwartalen van het jaar. Die stijging schrijft het CBS toe aan de machtsovername door de Taliban. Daarna heeft Nederland in kort tijdbestek 2.100 Afghanen geëvacueerd. Het ging om mensen die hadden gewerkt voor het Nederlandse leger, de ambassade of hulporganisaties en hun leven niet meer zeker waren.

‘Na-reizigers’

Vorig jaar kwamen ook iets meer dan 10 duizend ‘na-reizigers’ naar Nederland toe, gezinsleden van een asielzoeker met een verblijfsvergunning. Dat waren er ruim 6.200 meer dan in 2020. Deze stijging komt vrijwel volledig door mensen met een Syrische nationaliteit: ruim 6.400, bijna tweederde van het totaal.

De stijging van het aantal asielzoekers is niet meer zo hoog geweest sinds 2015, toen bijna 56 duizend mensen een veilig heenkomen zochten in Nederland. In dat jaar kwam vier op de tien asielzoekers en bijna tweederde van de nareizende familieleden uit Syrië.

De burgeroorlog in het land bereikte in dat jaar zijn climax. Sinds het begin van de strijd in maart 2011 zijn zo’n 13 miljoen Syriërs van huis en haard verdreven. Pakweg de helft zocht zijn heil in het buitenland. Begin 2022 waren er nog 5,6 miljoen Syriërs op de vlucht, in hun eigen land of in een buurland als Turkije.