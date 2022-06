Vluchtelingenorganisatie VN verbijsterd over chaos in Ter Apel: ‘We zijn echt door een ondergrens gezakt’

Op de parkeerplaats voor bezoekers, waar het tijdelijke tentenkamp is gemaakt, worden kinderen met stoepkrijt beziggehouden door stichting De Vrolijkheid. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Waar blijft het water? En het eten?’, vragen asielzoekers donderdagochtend aan een medewerker van het Rode Kruis, die langs het aanmeld- en asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan Asielopvang (COA)in Ter Apel rijdt.

Op het medewerkersparkeerterrein staan sinds begin deze week vijftig witte tenten van het Rode Kruis. De organisatie gebruikt de tenten normaal gesproken om noodhulp te bieden na bijvoorbeeld een aardbeving, maar de afgelopen dagen slapen zo’n 200 asielzoekers onder het witte tentzeil. In het aanmeldcentrum is voor hen geen plek.

Niet alleen aan ruimte is gebrek in Ter Apel, constateert de Rode Kruismedewerker die donderdagochtend. De asielzoekers zitten al sinds woensdagavond zonder voedsel en water. Er liggen broodpakketjes in het asielzoekerscentrum, maar er is niet genoeg eten voor iedereen.

Grens bereikt

‘Toen onze collega daarover aan de bel trok, hebben we meteen geprobeerd iedereen bij het COA te bereiken’, vertelt Susan van Geijn (35), coördinator van de hulpverlening van het Rode Kruis in Groningen. ‘Ze vertelden ons dat het hen niet lukte om eten en water te brengen. Hun grens was bereikt.’

Volgens betrokkenen is de situatie van de afgelopen week een nieuw dieptepunt voor het enige aanmeldcentrum in Nederland. ‘We zijn echt door een ondergrens gezakt’, reflecteert Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland op de opvang in Ter Apel.

Het Rode Kruis spreekt van een ‘onmenselijke’ situatie. Medewerkers zien donderdagochtend hoe veldbedden worden gestolen uit tentjes en kleine opstootjes plaatsvinden op het parkeerterrein. ‘Deze mensen zijn gevlucht en zitten in constante onzekerheid’, zegt Van Geijn. ‘Dat ze geen eten en drinken krijgen, versterkt dat gevoel alleen maar.’

Het Rode Kruis besluit bij te springen. Om 1 uur ’s middags, na dertien uur wachten, delen vrijwilligers water en broodpakketjes uit. Ook ’s avonds neemt het Rode Kruis de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van eten over van de overbelaste COA-medewerkers.

Kwetsbare asielzoekers

Maar voordat het avondeten kan worden uitgeserveerd, moeten de meest kwetsbare asielzoekers uit de tenten worden vervoerd naar nachtopvanglocaties in de buurt, waar hun een daadwerkelijk dak boven het hoofd wacht. ‘Helaas duurde dat even, waardoor de macaroni was afgekoeld’, vertelt Van Geijn. ‘Dus hebben we donderdagavond opnieuw broodpakketten uitgedeeld.’

Duurzaam is de hulp van het Rode Kruis niet, benadrukt de organisatie. ‘Wij zijn een noodhulporganisatie, de instanties moeten hiervoor verantwoordelijkheid nemen.’

Dat het zo niet langer kan, dringt vrijdagmiddag ook door in politiek Den Haag. Daar promoveert het kabinet het steeds nijpender asielvraagstuk tot een officiële crisis. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat de zoektocht naar snelle oplossingen vanaf nu leiden.

Het besluit betekent dat een crisisteam zich vanaf nu gaat buigen over de huisvesting, de zorg en andere vraagstukken die de komst van nieuwe asielzoekers met zich meebrengt. Er komt zeer intensief overleg tussen de betrokken bewindslieden en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld.