Vluchtelingenorganisatie UNHCR: in 2022 hoogste aantal vluchtelingen in minstens 60 jaar

Vluchtelingen wachten op het reddingsteam van het humanitaire schip Aita Mari. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

De oorlog in Oekraïne heeft de snelste uitstroom van vluchtelingen veroorzaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo’n 5,7 miljoen mensen zijn na de Russische inval het land ontvlucht. Tijdens de Syrische burgeroorlog duurde het vier jaar voordat er zoveel mensen naar het buitenland waren gevlucht. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Mede door de oorlog in Oekraïne is het aantal gevluchte mensen wereldwijd hoger dan ooit gemeten. Afgelopen jaar verlieten 10,1 miljoen mensen hun land vanwege oorlog, conflict of mensenrechtenschendingen. Dat is het hoogste aantal in minstens zestig jaar, de periode waarin UNHCR de cijfers heeft bijgehouden. Het vorige recordjaar was 2018, toen sloegen bijna 5 miljoen mensen op de vlucht: de helft minder dan in 2022.

De totale vluchtelingenpopulatie – dus niet alleen de in 2022, maar ook eerder gevluchte mensen – is afgelopen jaar ook naar nieuwe hoogtes gestegen. Ruim 108 miljoen mensen waren aan het einde van 2022 ontheemd, een stijging van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel daarvan (62,5 miljoen mensen) werd in het land van herkomst opgevangen.

Syriërs zijn nog steeds de grootste groep vluchtelingen (6,5 miljoen in 2022), gevolgd door Oekraïners, Afghanen (beide 5,7 miljoen) en Venezolanen (5,5 miljoen).

Turkije, Iran en Colombia vangen in absolute aantallen de meeste vluchtelingen op. Maar relatief gezien verblijven de meeste vluchtelingen in Aruba (1 op 6 inwoners), Libanon (1 op 7 inwoners) en Curaçao (1 op 14 inwoners).