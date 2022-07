Vluchtelingen op cruiseschepen: nu ook voor langere tijd, en mogelijk niet aangemeerd

Het cruiseschip de Volendam van de Holland America Line in de Merwehaven, waar Oekraiense vluchtelingen opvangen worden. Beeld Sem van der Wal / ANP

Een dobberende boot op zee wordt voor zo’n drieduizend asielzoekers hun nieuwe thuis. ‘Een absurd idee’, reageerde VluchtelingenWerk Nederland woensdagavond op de plannen van staatssecretaris Eric Van der Burg (Asiel). ‘Zo plaats je ze buiten de samenleving en hebben ze geen bewegingsvrijheid’, twitterde de Nederlandse tak van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties op donderdag. ‘Al bestaande trauma’s door de gevaarlijke vlucht komen mogelijk bij sommigen weer naar boven.’

Van der Burgs oplossing is zo onconventioneel dat zijn ambtenaren zelfs nog moeten uitzoeken of die wettelijk kan en veilig genoeg is. Woensdagavond zei hij zelf al te beseffen dat de juridische speelruimte vrij klein is. Belangrijk is dat de asielzoekers altijd van boord kunnen. ‘Op het moment dat je ze de voor de kust legt en er geen verbinding ontstaat met het vasteland, is er materieel sprake van opsluiting.’

Sinds de Oekraïnecrisis worden op een aantal plekken in Europa al langer boten ingezet om oorlogsvluchtelingen op te vangen, zoals in het Estse Tallinn, het Franse Marseille en binnenkort ook het Schotse Edinburgh. In Nederland biedt het schip ‘de Volendam’ van de Holland-Amerika Lijn al sinds april onderdak aan 1.200 Oekraïners in de Rotterdamse haven. In eerste instantie zouden zij voor de zomer vertrekken, maar de overeenkomst is verlengd tot 1 september.

Een cruiseschip is een aantrekkelijke keuze voor opvang op de korte termijn, omdat badkamers, bedden en keukens al ingebouwd zijn. ‘Met een vrij simpele zet heb je een volledige huisvesting’, legt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam uit. Ook in bijvoorbeeld Dordrecht, Maassluis en Gouda worden op kleinere hotelboten Oekraïense vluchtelingen ondergebracht.

Niet-Oekraïense vluchtelingen

Maar het gaat in die gevallen dus om aangemeerde boten. Het cruiseschip in Rotterdam is de hele dag door te betreden en te verlaten voor de Oekraïense vluchtelingen, waardoor de opvang op een boot daar niet als een inbreuk op de bewegingsvrijheid wordt ervaren. Het Nederlandse kabinet heeft de uitdaging iets vergelijkbaars bij de dobberende boten op zee te realiseren. Aanmeren is de insteek, maar de garantie daarop geeft de regering nog niet. Staatssecretaris Van der Burg insinueerde woensdag dat pendelende loodsboten een optie kunnen zijn.

Ook zijn er twee andere verschillen tussen de eerdere initiatieven en de huidige plannen van Van der Burg. De cruiseschepen die nu worden besteld, zijn nadrukkelijk bedoeld voor niet-Oekraïense vluchtelingen. In gesprekken met gemeenten merkt de staatssecretaris op dat voor opvang van slachtoffers van de Russische invasie meer animo bestaat. Het zijn juist de vluchtelingen uit andere delen van de wereld voor wie het kabinet geen andere oplossing ziet.

Daarnaast was de opvang voor oorlogsvluchtelingen in hotelboten in de afgelopen maanden tijdelijk. Cruiseschip de Volendam vaart op 24 september weer uit voor zijn eerste tocht met toeristen. ‘Voor de langere termijn wordt opvang lastiger, omdat we de groep geen zelfstandigheid bieden, zoals koken en wassen’, zegt een woordvoerder die betrokken is bij het project. Het is nog niet bekend hoe de Nederlandse regering de constructie met de aankomende cruiseschepen gaat inrichten, maar waarschijnlijk zal het om een langere periode gaan.

Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Een woordvoerder wil nog niets zeggen over een huurtermijnen van de schepen en met welke bedrijven het kabinet zaken doet. Ook is slechts van één van de drie schepen bekend waar het zal liggen, bij Velsen. Voor de twee andere opvangschepen wordt nog een locatie gezocht. De opties daarvoor zijn beperkt, omdat Nederland niet overloopt van de zeehavens. Vlissingen heeft al laten weten niet mee te willen werken, tot teleurstelling van staatssecretaris Van der Burg.