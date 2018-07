Vluchtelingen dood gevonden op gezonken rubberboot

Proactiva plaatste beelden van het leeggelopen bootje met de doden en overige sporen van de tragedie op sociale media om aandacht te vragen voor het wrede optreden van de Libische kustwacht en de gevolgen van het nieuwe harde Italiaanse migratiebeleid. ‘Dit krijg je ervan als je gewapende milities de opdracht geeft om Europa te laten geloven dat Libië een staat is, een regering heeft en een veilig land is’, zo zei Oscar Camps van Proactiva in een videotoespraak op Twitter.

De Libische kustwacht meldde maandag 168 migranten, waaronder 34 vrouwen en negen kinderen, te hebben gered voor de kust in het westen van Libië. Volgens Camps zouden de twee vrouwen met de peuter hebben geweigerd aan boord te gaan van het Libische schip waarop de kustwacht ze voor dood heeft achtergelaten.

Reddingswerkers van hulporganisatie Proactiva Open Arms helpen een vrouw aan boord. Foto AFP

De Libische kustwacht voert meer reddingsoperaties uit sinds de nieuwe rechts-populistische regering van Italië heeft besloten zijn havens niet meer open te stellen voor reddingsschepen met migranten aan boord. Tot vorige maand kregen hulporganisaties instructies van de Italiaanse kustwacht die de internationale wateren voor Libië coördineerde. Nu vaart de Libische kustwacht zelf uit tot in internationale wateren om de reddingsoperaties uit te voeren. De Libische kustwacht heeft hiervoor geld en materieel gekregen van de EU en Italië.

Het aantal verdrinkingen is sindsdien fors toegenomen. Volgens de hulporganisaties komt de Libische kustwacht vaak te laat en zou bovendien buitensporig geweld gebruiken waardoor migranten juist in paniek in het water springen of vallen en dan verdrinken.

Volgens mensenrechtenorganisaties is Libië geen veilig land om migranten naar terug te sturen nadat ze op zee zijn gered. De migranten hebben vaak al lang in Libische detentiecentra opgesloten gezeten voordat ze de zee op gaan. De detentiecentra zijn berucht om hun beroerde omstandigheden; veel migranten zijn er gemarteld, verkracht of als dwangarbeider ingezet. Veel migranten durven daarom niet terug te gaan naar Libië en zeggen zelfs de dood op zee te verkiezen.