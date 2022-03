Vluchtelingen aan de grens: ‘Ik hoop dat het straks normaal voelt – als dat nog kan’

Svetlana en kleinzoon Kyril in de stationshal van Tsjop. Beeld Joris van Gennip

Op een bankje in de stationshal van de Oekraïense grensstad Tsjop zit de 70-jarige Svetlana, met haar 9-jarige kleinzoon Kyril op schoot, voor zich uit te staren. Ze zijn al vier dagen onderweg vanuit Poltava, een stad ten oosten van Kiev. Drie dagen hebben ze voor de Oekraïens-Poolse grens gestaan. Ze probeerden eerst met de auto, en toen ook te voet de grens over te komen, ‘maar er zat geen beweging in’. Nu hebben ze eindelijk een treinticket, naar Tsjechië. Toch is van opluchting op hun gezichten geen sprake. ‘We zijn leeg.’ Ze wijst naar de jongen op haar schoot en fluistert: ‘De enige reden dat ik nog op de been blijf.’

Tsjop ligt in het uiterst westelijke puntje van Transkarpatië, in het zuidwesten van Oekraïne. Het treinstation, nu vol met vluchtelingen en militairen, stond in Oekraïne vroeger bekend als de poort naar de Sovjet-Unie. Voor een klein dorpje is het een indrukwekkend station. Maar van de voormalige grandeur is nog weinig te zien: de grote kunstwerken van moedige soldaten van het Rode Leger die boven de kassa’s hangen zijn enkele jaren geleden op last van de Oekraïense regering afgeplakt met geel plastic.

Volgens de VN zijn inmiddels een half miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. De meeste vluchtelingen lijken naar Polen te trekken, maar hier vlakbij bij de Slowaakse grens staan de auto’s ook al dagen stil. De file stond op zondagavond tot in het centrum van het plaatsje Oezjhorod. Maandagmiddag staat er nog steeds 6 kilometer. Veel treinen zijn voor de komende dagen volgeboekt. Om de vraag aan te kunnen, zetten buurlanden extra treinen in. Hier in Tsjop vertrekt om 15 uur een gratis trein naar Tsjechië, even later gaat er een stoptrein naar Hongarije.

Dat de EU bekend heeft gemaakt dat alle vluchtelingen uit Oekraïne een tijdelijke verblijfsstatus krijgen, doet de 30-jarige Aleksej uit Kiev goed. ‘Niet dat het mensen extra motiveert om te gaan, iedereen die wilde is allang vertrokken, maar het voelt wel als morele steun.’ Steun die de Oekraïners acht jaar geleden niet kregen, toen Poetin de Krim annexeerde. Sommige vluchtelingen zijn dan ook benieuwd: ‘Is het echt waar dat er honderdduizenden mensen in Berlijn hebben gedemonstreerd voor ons?’ en: ‘Wordt bij jullie de Russische propaganda nu niet meer geloofd?’

Erzbet en Golla (links) zijn Hongaarse Oekraïners uit de buurt die ook het land willen verlaten. Beeld Joris van Gennip

Anderen kijken glazig als ze gevraagd worden naar Europa of vluchtelingenbeleid. Zij zitten met hun hoofd bij raketinslagen, zieke familieleden die ze moesten achterlaten, of een traumatische vlucht.

De vluchtelingen in de stationshal komen uit alle hoeken van Oekraïne: Charkov, Kiev, Odessa, maar ook er zijn ook grote gezinnen Hongaarse Oekraïners uit de dorpjes in de omgeving. En opvallend veel internationale studenten, uit Palestina, India en Nigeria.

Terwijl zijn vrienden bij een wisselkantoortje staan te overleggen, kijkt de 20-jarige Nigeriaanse student Kevin Ossai voor zich uit zonder iets te zien. Op welke dag hij vertrokken is, weet hij niet meer. Er komen alleen flarden over zijn lippen: over zijn studie farmacie in Kiev, schuilkelders, een trein naar Lviv en hoe hij daar urenlang geen vervoer kon vinden naar de grens. ‘Ik krijg Lviv niet uit mijn hoofd’, zegt hij zacht.

Toen Aleksej afgelopen weekend op de trein wilde stappen naar Lviv, klonk net het luchtalarm. ‘We moesten kiezen: naar de trein of naar de schuilkelder. Iedereen begon te rennen. Mensen kwamen op het spoor terecht.’ De soldaten lieten geen mannen in de trein en begonnen in de lucht te schieten, vertelt hij. Er waren daar ook internationale studenten, zoals Kevin, die de taal niet spraken, ‘zij raakten volledig in paniek’.

Grote levenskeuzes

In hulpcentra in de regio worden eten en dekens gebracht, mensen bieden extra kamers aan. Maar zoals vaak in een oorlog wordt ook geld verdiend aan de vluchtelingen. Hotelkamers worden voor dubbele prijzen doorverkocht, en ook prijzen van appartementen stegen de laatste dagen. De vluchtelingen op het station nemen het de lokale bevolking niet kwalijk: iedereen is bang voor de Russen, je weet nooit wat morgen gebeurt.

Op de stoep voor het station zit een vrouw tussen de backpacks te discussiëren met haar vriend. Aleksej (40) probeert Irina (39) te overtuigen de trein naar Boedapest te nemen. Hij mag de grens niet over en moet voor zijn familie zorgen. Zij weet niet wat te doen, zegt ze. ‘Het is niet alleen dat ik hem achterlaat, maar ik heb de afgelopen dagen zo veel leed gezien. En ik kan geen grote levenskeuzes maken als ik in zo’n staat ben.’

Later, iets rustiger, vertelt de vrouw uit Odessa dat ze in een vorige baan met traumapatiënten heeft gewerkt. ‘In Lviv zag ik het bij zo veel vrouwen en kinderen: aan hoe ze uit hun ogen keken, aan hun lichaamshouding, het was dissociatie. Maar ook agressie, naar anderen. Ik zag een paar zwarte studenten, die totaal gedesoriënteerd waren. Ik kan er niet bij wat dit soort stress met mensen doet.’

In de stationshal kijkt de 70-jarige Svetlana uit naar de aankomst in Polen, en het weerzien met haar dochter die daar woont. Het doet haar goed om in het nieuws te horen dat de Polen zo behulpzaam zijn. Ze hoopt dat ze daar weer tot zichzelf kan komen, dat het weer ‘normaal voelt, als dat nog kan’. Haar 9-jarige kleinzoon op schoot denkt daar anders over. Hij is niet opgelucht, zegt hij. Zijn vader blijft achter in Oekraïne. En hij wil niet naar Polen, naar een nieuwe school met nieuwe Poolse kinderen. ‘Ik wil gewoon naar huis.’