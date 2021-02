Vluchteling op Lesbos steekt zichzelf in brand en wordt aangeklaagd

Migranten ontvluchten kamp Moria op Lesbos in september 2020 na een grote brand. Beeld AP

De vrouw, die volgende week moet bevallen van haar vierde kind, onderging in het ziekenhuis een urenlang verhoor door de Griekse politie, vertelt haar advocaat aan The Guardian. Ze had recent de asielstatus toegekend gekregen, maar mocht op het laatste moment niet mee op het vliegtuig naar Duitsland, vanwege haar vergevorderde zwangerschap. Duitsland liet deze week driehonderd mensen van Lesbos overvliegen en nam sinds april vorig jaar 2.000 mensen van het eiland op.

Nadat de vrouw, die sinds 2019 op Lesbos is, hoorde dat ze niet mee mocht en volgens getuigen niet goed had begrepen dat ze na haar bevalling alsnog zou kunnen gaan, stak ze uit wanhoop haar tent in brand terwijl ze zelf binnen was.

De brand werd snel geblust door andere kampbewoners en de autoriteiten. De vrouw liep brandwonden op aan haar handen, voeten en hoofd, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Omdat ze verdachte in een strafproces is, mag ze Griekenland nu voorlopig niet verlaten.

Nieuwe Moria

De vrouw woont in het tijdelijke kamp dat na het afbranden van kamp Moria in september in allerijl werd opgebouwd. Het primitieve tentenkamp, neergezet op een voormalig militair oefenterrein aan zee, heeft amper sanitaire voorzieningen en is niet bestand tegen het winterse weer van de afgelopen tijd.

In eerste instantie bood het nieuwe Moria onderdak aan zo’n 12.000 mensen. Inmiddels is dat aantal door verplaatsingen naar het Griekse vasteland en andere Europese landen teruggelopen tot zo’n 6.500 bewoners, onder wie nog steeds veel kinderen. Daarnaast wonen er nog zo’n duizend mensen in het naburige vluchtelingenkamp Kara Tepe.

De situatie in de Griekse kampen is de afgelopen tijd steeds gespannener, waarschuwen hulporganisaties, onder meer door de strenge lockdownmaatregelen. Dinsdag overleed bij een brand in een ander vluchtelingenkamp, Thiva, ten noorden van Athene, een Koerdisch jongetje van zeven jaar. De brand in de containerwoning brak waarschijnlijk uit tijdens het koken, zoals ook in het tentenkamp op Lesbos met regelmaat gebeurt.

De rechtse regering van Griekenland hoopt het aantal vluchtelingenkampen de komende tijd terug te brengen. Zo beloofde minister van Migratie Notis Mitarachi donderdag in een brief aan de burgemeester van Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, dat de kampen op het eiland dit jaar nog sluiten. Griekenland wil één nieuw ‘gesloten’ kamp bouwen, dat na de zomer af zou moeten zijn en waar maximaal 3.000 asielzoekers kunnen verblijven.