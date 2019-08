‘Vloek’ treft Kennedy’s opnieuw: kleindochter van RFK overleden na ‘overdosis’

Saoirse Kennedy Hill houdt de baby van een familielid vast op een foto uit 2016. Beeld AP

De 22-jarige Saoirise Kennedy Hill werd vrijdag aangetroffen in het familielandgoed op het schiereiland Cape Cod, aan de kust van Massachussetts. De studente communicatiewetenschappen worstelde al langer met depressies en suïcidale gevoelens. In 2016 schreef ze daar in een column in een schoolkrant openhartig over, omdat ze het onderwerp in haar school uit de taboesfeer wilde trekken. Ze beschreef haar geestespijn als ‘diepe vlagen van bedroefdheid die voelen als een zware steen op mijn borst’.

Nieuw zwart hoofdstuk

De Verenigde Staten hebben geen koninklijke familie, maar de Kennedy’s komen dicht in de buurt. Hun verhaal is in talloze films en boeken uitgebeeld en houden de Amerikanen al generaties lang bezig. Het is een tragisch verhaal waar ogenschijnlijk telkens een nieuw zwart hoofdstuk bij komt. President John F. Kennedy werd in 1963 vermoord door Lee Harvey Oswald. Zijn broer, Robert F. Kennedy, werd vijf jaar later neergeschoten terwijl hij campagne voerde als gedoodverfde presidentskandidaat voor de Democraten.

In de decennia die daarop volgden, sloeg het onheil in de familie nog vele malen toe in de vorm van ziektes, ongelukken, en verslavingen. Vooral de tak van Robert F. Kennedy, die met zijn vrouw Ethel elf kinderen had, kreeg het zwaar te verduren. Zoon Michael Kennedy overleed in 1997 op 39-jarige leeftijd bij een ski-ongeluk in Colorado. Een andere zoon, David Anthony Kennedy, overleed in 1984 door een overdosis drugs.

Mythe

Vanwege de reeks tragedies wordt vaak gesuggereerd dat er een ‘vloek’ op de familie zou rusten. Die mythe is vooral in het leven geroepen nadat Ted Kennedy, een broer van JFK, zich dat in 1969 na een auto-ongeluk (dat hij ternauwernood overleefde) openlijk afvroeg. Een andere verklaring is waarschijnlijker. De familie van de Kennedy’s is bijzonder talrijk, en alles ligt in de media onder een vergrootglas.

Volgens de Amerikaanse journalist J. Randy Taraborrelli, die vier boeken over de familie schreef, schuilt in de fascinatie voor de tragiek van de Kennedy’s bij het Amerikaanse volk een aardser karakter: het leed is voor velen juist zo pijnlijk herkenbaar.

‘We houden de Kennedy’s al decennia in de gaten en zien in veel gevallen onze eigen familieleden worstelen met dezelfde emotionele problemen en verslavingen’, aldus Taraborrelli tegen NBC News. ‘Ondanks al hun rijkdom en privileges, komen tragedies nog steeds voor. We voelen ons verbonden met de menselijkheid van hun verhaal.’