Vlindertuin in Texas gedwongen te sluiten na bedreigingen door QAnon-aanhangers

Protestbord van een QAnon-aanhanger tegen het besluit om Facebook- en Instagramaccounts van de groep te verwijderen. Beeld Ted S. Warren / AP

Een vredige vlindertuin in de staat Texas moest deze week de deuren sluiten na aanhoudende bedreigingen van Trump-aanhangers die beweren dat het landgoed meer herbergt dan vlinders, namelijk illegale migranten. Het National Butterfly Center ligt aan de oevers van de Rio Grande, die Mexico en de Verenigde Staten van elkaar scheidt. Een medewerker werd gewaarschuwd zich ‘of te bewapenen of de stad te verlaten’.

Het landgoed van 100 hectare herbergt weelderige tuinen en bedreigde planten die de habitat zijn van meer dan 200 soorten vlinders. Ook zijn in het gebied lynxen, coyotes, navelzwijnen, gordeldieren en schildpadden te vinden. In een foto van een steiger en een lekke opblaasboot zien QAnon-aanhangers een belangrijk bewijsstuk voor de vermeende mensenhandel-praktijken. De politie vindt het tot nu toe onvoldoende.

Juridische spanningen

Dat uitgerekend deze vlindertuin in Texas wordt bedreigd heeft alles te maken met een juridische strijd over de bouw van de grensmuur tussen Mexico en de VS. Het centrum is altijd kritisch geweest, want de bouw zou zowel het milieu als tal van bedreigde diersoorten schade toebrengen.

In 2017 spande het National Butterfly Center een rechtszaak aan tegen ‘We Build the Wall’, een crowdfundingscampagne die geld ophaalde voor de bouw. Een groot deel van dit geld verdween in de zakken van onder meer Steve Bannon, de oud-informateur van president Trump, aldus de Amerikaanse justitie.

In de vier jaar tijd dat Trump president was wist hij zo’n 727 kilometer aan muur te bouwen. Toen Joe Biden aantrad als president werd de bouw stilgelegd. Dat stuitte op veel kritiek. In december liet de gouverneur van Texas, Greg Abbott, weten de bouw te willen hervatten ‘om de soevereiniteit van de Verenigde Staten en onze eigen staat te beveiligen en te beschermen’. Abbott beschuldigde de Amerikaanse president ervan niet genoeg te doen om illegale immigratie tegen te gaan.

Zorgen over veiligheid

Het is onduidelijk wanneer de tuin, die ieder jaar meer dan 35.000 bezoekers ontvangt, weer open kan. ‘De veiligheid van ons personeel en onze bezoekers is onze eerste zorg’, zei Jeffrey Glaswerk, de president en oprichter van de vlindertuin woensdag in een persbericht.

Vorige week ging de vlindertuin ook al een paar dagen dicht na QAnon-bedreigingen. De groep dankt zijn naam aan een ongefundeerde complottheorie over een internationaal satanistisch pedofielennetwerk van politici en andere leden van de elite. Aanhangers geloven dat Donald Trump het vermeende elitenetwerk omver kan werpen.