Vliegverkeer Schiphol volledig hervat na storing door kabelbreuk

Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is de kabel hersteld die maandag tijdens graafwerkzaamheden zwaar beschadigd raakte. Daardoor ontstond een storing in het backupcommunicatiesysteem van de twee verkeerstorens van Schiphol.

‘Er wordt samen met luchthaven Schiphol grondig onderzoek gedaan naar de oorzaak en hoe herhaling in de toekomst te voorkomen is’, aldus de LVNL in een verklaring. In de automatisering is het gebruikelijk dat kritieke computersystemen een eigen noodvoorziening voor stroom hebben en dubbel uitgevoerde bekabeling voor dataverkeer.

Tegen de wind in

Uit voorzorg werd maandag besloten om op Schiphol afhankelijk van het tijdstip een of twee landingsbanen te openen. Vliegtuigen moesten starten en landen tegen de wind in, waardoor niet altijd alle banen op de luchthaven konden worden ingezet.

Het is de tweede keer in een maand dat Schiphol kampt met vertragingen door een storing in de verkeerstorens. Op 15 augustus liep het communicatiesysteem van de luchtverkeersleiding in de soep. Alle toestellen moesten toen juist met behulp van het backupsysteem veilig aan de grond worden gezet en vliegtuigen die elders nog moesten vertrekken richting Schiphol kregen de opdracht niet op te stijgen.

Die storing duurde een klein uur. Ook toen zei de LVNL nog geen goed beeld te hebben van de oorzaak van het uitvallen van de systemen.