Vliegverkeer Schiphol volledig hervat na storing door kabelbreuk, geen verband met eerdere storing

Reizigers van luchthaven Schiphol ondervinden vertragingen nadat het vliegveld te kampen had met een grote storing. Foto Anp

De storing was dinsdagmiddag pas verholpen.

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), een onafhankelijke dienst die het vliegverkeer boven Nederland ‘regisseert’, zegt dat de veiligheid in het luchtruim geen enkel moment in gevaar is geweest. ‘Het hoofdsysteem voor communicatie met piloten functioneerde gewoon’, aldus een zegsman.

Een werkende back-up is echter nodig voor als het reguliere communicatieapparaat uitvalt. Uit voorzorg werd daarom het aantal landingen op Schiphol teruggebracht, en waren er niet steeds twee landingsbanen beschikbaar. Het aantal landingen liep terug van 34 per baan per uur, naar 30 per uur. Zo’n 13 procent van de vertrekkende vluchten liep daardoor vertraging op. Gemiddeld handelen verkeersleiders op Schiphol per dag tussen de 1.200 en 1.400 vluchten af.

Volgens de LVNL is er geen verband tussen de storing van maandag en de pech waarmee de luchtverkeersleiding op 15 augustus kampte. Toen was het juist het hoofdcommunicatiesysteem dat een uur platlag, en vliegtuigen met behulp van back-upapparatuur moesten landen. De LVNL kon destijds niet zeggen wat de storing had veroorzaakt.

Die werd maandag wel snel duidelijk. Bij graafwerkzaamheden op Schiphol werd een kabel stukgetrokken. Daardoor raakten de grote verkeerstoren op Schiphol en de toren voor het westen, die apart de Polderbaan bedient, hun verbinding kwijt met het back-upsysteem.

De woordvoerder van de LVNL kon niet vertellen hoe een enkele kabelbreuk tot zo’n storing kon leiden. In de automatisering worden dit soort computersystemen ‘dubbel’ uitgevoerd. De dienst zegt een onderzoek in te stellen naar het incident van maandag.

Houdbaarheidsdatum

Daaruit moet ook duidelijk worden of de technologie waarmee de Nederlandse luchtverkeersleiders werken wellicht sneller zijn uiterste houdbaarheidsdatum heeft bereikt dan tot nu toe werd voorzien. Het huidige systeem werd in 1998 ingevoerd, toen Schiphol nog maar de helft van het huidige aantal vluchten (bijna 500 duizend in een jaar) hoefde te verwerken.

Sinds 2016 wordt er aan een nieuw computersysteem ICAS gewerkt. Dat zou in 2021 in dienst moeten worden genomen. Maar volgens Bureau ICT-toetsing, een dienst die grote automatiseringsprojecten bij de overheid beoordeelt, bestaat er een kans dat de voltooiing van ICAS twee jaar op zich laat wachten. Uiterlijk in 2024 moet de Nederlandse luchtverkeersleiding aan nieuwe Europese normen voldoen.