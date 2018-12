Vliegverkeer Gatwick ligt nog steeds stil wegens drones die rond landingsbaan cirkelden

Rijen passagiers wachten bij de incheckbalie van luchthaven Gatwick. Beeld AP

De chaos bij het op een na drukste vliegveld van Engeland begon rond 9 uur ’s avonds toen de vluchtleiding een drone signaleerde. Even later werd er nog een gezien. Het gebeurt vaker dat Britse luchthavens worden geteisterd door dronegebruikers, maar meestal is de ellende binnen een uur voorbij. Dit keer bleken de drones hardnekkiger te zijn en pas om 3 uur ’s nachts werd het sein veilig gegeven.

Dat bleek voorbarig te zijn. Drie kwartier later werd er weer een drone gesignaleerd bij de drukste landingsbaan van Europa. Al uren cirkelt er een politiehelikopter rond, maar de zoektocht naar de daders heeft vooralsnog weinig opgeleverd. De onderbezette politie mag de drones niet neerschieten vanwege het mogelijke gevaar van verdwaalde kogels.

Tienduizenden reizigers zijn gedupeerd. Sommige vliegtuigen zijn zelfs uitgeweken naar Parijse luchthavens. Gatwick verwacht dat het effect van alle annuleringen en vertragingen nog dagen merkbaar zal zijn. Het incident zal de discussie over het gebruik van drones door particulieren weer doen oplaaien. In het recente verleden zijn er al enkele bijna-botsingen met vliegtuigen geweest.

Het gemak waarmee de chaos is veroorzaakt, roept vragen op. ‘Als een paar drones Londens tweede luchthaven meer dan twaalf uur kunnen platleggen’, vroeg de bekende televisiepresentator Jon Snow zich af, ‘wat zegt dat over de verdediging van het land waar we zoveel miljarden aan uitgeven en zo over opscheppen?’