Vliegveldchaos buiten de landsgrenzen: van ‘Chaos und kein Ende’ tot luchtvaartceo’s die zelf met oplossingen moeten komen

Drukte op Schiphol Beeld Joris van Gennip

FRANKRIJK – Op Parijse vliegvelden ruim vierduizend vacatures

Terwijl tienduizenden Fransen vanaf een Parijs vliegveld afgelopen vrijdag naar hun vakantiebestemming vlogen, bleven hun koffers en tassen achter in Frankrijk. Zeventienduizend stuks bagage kwamen niet verder dan Roissy-Charles de Gaulle, ’s lands voornaamste vliegveld. De gedupeerde reizigers hadden nog relatief geluk gehad: diezelfde dag werd een op de zes vluchten geheel geannuleerd om veiligheidsredenen.

De chaos op het vliegveld is het gevolg van een combinatie van stakingen en chronische personeelstekorten over de hele linie, van douaniers tot bagage-afhandelaars. Behalve Roissy werden ook het Parijse vliegveld Orly en luchthavens in Rennes, Bordeaux en Marseille door stakingen getroffen. Overal vraagt het personeel om salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd zouden alleen al op de Parijse vliegvelden meer dan vierduizend posten vacant zijn.

Roissy Charles de Gaulle, 8 juli. Beeld Christophe Petit-Tesson / EPA

‘Deze ontregeling doet het ergste vrezen voor vakanties en reizen van Fransen’, waarschuwden reisorganisaties in een brief aan premier Élisabeth Borne. Ze zeggen uitputting bij het personeel te vrezen.

Voor komend weekeinde waren opnieuw vakbondsacties aangekondigd op de Parijse luchthavens en werden weer grote verstoringen voorspeld. Maar donderdag bereikte de brandweer een akkoord met de directie over nieuwe arbeidsvoorwaarden, en vrijdag trok het overige luchthavenpersoneel op de valreep eveneens de stakingsoproep in na toegezegde salarisverhogingen. In Bordeaux zetten de vakbonden het komende weekeinde wel hun acties voort, waardoor op vrijdag al 40 procent van de vluchten werd geannuleerd.

De onvrede raakt aan een bredere discussie over forse inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud, die veel Fransen bezighoudt. Premier Borne verklaarde deze week de koopkracht tot uitdaging nummer één van het parlement en de regering.

Eline Huisman

BELGIË – Ook luchthaven Zaventem verwacht woelige zomer

Wie denkt de chaos op Schiphol te vermijden door lekker vanuit België te vliegen, moet goed opletten of zijn vakantie niet alsnog in de drukte vastloopt. De problemen daar zijn minder erg dan in Nederland, maar ook luchthaven Zaventem maakt zich klaar voor een woelige zomer.

Het verhaal klinkt ondertussen bekend: er is te weinig personeel, waardoor de wachtrijen op allerlei plaatsen (veiligheidscontrole, douane, bagage) langer kunnen zijn, maar die het leven vooral voor dat personeel zelf onmogelijk maken: ze draaien absurd lange dagen en krijgen onmogelijke roosters. De pijn zit vooral bij de luchtvaartmaatschappijen. Een piloot van Brussels Airlines klaagde bij de VRT dat een computersysteem ‘de meest efficiënte planning’ maakt, en mensen daardoor tot 60 uur per week aan de slag moesten. ‘De enige oplossing is dan zelf af te bellen, omdat je te moe bent.’

Brussels Airport, 5 juli. Beeld Stephanie Lecocq / EPA

Dit heeft al tot stakingen geleid, waardoor in totaal negenhonderd vluchten niet door konden gaan. Deze week was er opnieuw overleg tussen de vakbonden en Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij heeft aangekondigd wel iets aan die werkdruk te willen doen en wil deze zomer daarom in totaal 675 vluchten schrappen. Volgens de directie is het ‘commercieel onmogelijk’ om nog meer annuleringen door te voeren. De vakbonden beloofden hierop de komende weken geen actie meer te voeren: ze kijken even aan wat het effect is op hun werkschema.

Sacha Kester

DUITSLAND – ‘Chaos und kein Ende’ in Duitse luchtvaartsector

Ook de Duitse luchtvaartindustrie is in de greep van de chaos. In de krantenkoppen is die de afgelopen weken gepromoveerd van ‘Flugchaos’ eind juni naar ‘Chaos und kein Ende’ begin juli. Meer dan drieduizend Lufthansa-vluchten zijn afgelast, tienduizenden passagiers zijn getroffen, personeel dreigt de handdoek in de ring te gooien. In Berlijn klaagden zakelijk reizigers over urenlange vertragingen bij vertrek uit de hoofdstad of over noodgedwongen treinreizen na een geannuleerde vlucht vanaf overstapluchthaven Frankfurt.

De oorzaken bewegen in grofweg dezelfde venijnige cyclus als op Schiphol. Massale personeelstekorten als gevolg van de coronacrisis zorgden voor de eerste ronde problemen in de lente, toen men weer massaal naar Mallorca of Ibiza ging vliegen. Toch al langjarig overbelast en onderbetaald personeel staat daardoor onder nog grotere druk. Vakbonden eisen nu fors meer loon, temeer ter compensatie van de enorme inflatie. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de financiële middelen beperkt zijn door jaren coronacrisis enerzijds en hoge brandstofprijzen anderzijds. Dus dreigen stakingen deze zomer de luchtvaartindustrie nog verder in de chaos te storten.

De luchthaven van Frankfurt, 2 juli. Beeld Michael Probst / AP

De problemen concentreren zich op flagcarrier Lufthansa, maar ook EasyJet en Eurowings schrapten vluchten. Reizigers strandden in Frankfurt, Berlijn, Keulen en Düsseldorf. In München vertrokken duizenden passagiers zonder bagage. Pijnlijk punt is ook dat mensen vaak al op het vliegveld waren toen vluchten werden geannuleerd door personeelstekorten bij bagage, beveiliging, of check-inbalies. De regering wil nu Turks bagagepersoneel naar Duitsland halen en werkt daarvoor aan een tijdelijke uitzondering op migratieregels.

Desondanks gloort er weinig hoop aan de horizon. ‘We willen graag heel eerlijk zijn’, schreef Lufthansa eind juli aan klanten: ‘De komende weken zal de situatie nauwelijks verbeteren.’

Remco Andersen

ITALIË – Royale steunpaketten lijken chaos te beperken

Op de belangrijkste vliegvelden van Italië – Roma Fiumicino, Milaan Malpensa, Milaan Linate – verliep het voorjaar behoorlijk rustig. Ook nu de zomer begonnen is, worden de luchthavens weliswaar steeds drukker, maar zijn er geen extreem lange wachttijden.

Volgens de voorzitter van de Italiaanse luchtvaartautoriteit ENAC is dat te danken aan de royale steunpakketten die de regering tijdens de pandemie aan de sector gaf. Met 800 miljoen euro voor het behoud van personeel, dat ook tijdelijke werkeloosheidsuitkeringen kon aanvragen, hoefden er niet veel ontslagen te vallen en is er nu geen postpandemisch personeelstekort.

Brindisi Airport, 19 juni. Beeld Manuel Romano / Getty

Op de kleine vliegvelden beginnen de eerste problemen van de zomerpiek wel merkbaar te worden, meldt dagblad La Repubblica. Zo maakte de luchthaven van Florence na corona een groeistuip door, van een kleine veertigduizend reizigers in april naar 210 duizend in juni, die niet pijnloos was en voor lange rijen zorgt. Samen met het vliegveld van Pisa zou Toscane volgens de krant honderdvijftig werknemers tekortkomen.

De problemen gaan dus niet helemaal aan de Italiaanse luchthavens voorbij, maar wel grotendeels: zaterdag 2 juli werden er op Rome Fiumicino maar zeven vluchten gecanceld, tegen 49 in Frankfurt, 38 op Heathrow en 32 op Schiphol.

Rosa van Gool

POLEN – Schiphol getypeerd als ‘meest inefficiënte vliegveld’

Vliegvelden in Polen kampen niet met dezelfde chaos als West-Europese luchthavens. Toch laat de vliegveldmalaise zich ook hier voelen. Vanwege de situatie op Schiphol schrapte de Poolse nationale luchtvaartmaatschappij LOT bijvoorbeeld meerdere vluchten in de komende periode. Dit heeft geen hele grote gevolgen: LOT was aanvankelijk van plan driemaal daags tussen Warschau en Amsterdam te vliegen, veel vluchten gaan dan ook gewoon door. Dit weerhield een website voor zakelijk nieuws in Polen er niet van Schiphol als ‘het meeste inefficiënte vliegveld van Europa’ te typeren. Stakingen op West-Europese vliegvelden en bij budgetmaatschappijen als Ryanair zullen meer effect hebben. Die leiden namelijk ook tot geannuleerde vluchten richting Polen en andere Centraal-Europese landen.

Chopin Airport in Warchau, 22 april. Beeld Mateusz Wlodarczyk / Getty

Het had allemaal veel erger gekund, mochten reizigers daar troost uit putten. Sinds dit voorjaar vechten Poolse luchtverkeersleiders een conflict uit met hun werkgever, het Pools agentschap voor luchtvaartnavigatie. Wegens de financiële verliezen tijdens de coronaperiode moest de broekriem flink worden aangetrokken: luchtverkeersleiders zouden behoorlijk op hun salaris worden gekort. Ook protesteerden ze tegen de te hoge werkdruk. Tot tweemaal toe dreigden ze met een staking, met als doel het luchtverkeer boven Polen volledig plat te leggen. De laatste staking werd aangekondigd voor 11 juli, nadat de werkgever zich niet aan eerdere afspraken leek te houden. Maar de ruzie werd vorige week in der minne geschikt; Poolse luchtverkeersleiders zitten komende maandag gewoon op hun post.

Arnout le Clercq

PORTUGAL – ‘Ik zit gevangen, zonder te kunnen poepen’

‘Alleen thuis lukt het me om te poepen. Ik zit gevangen, zonder te kunnen poepen.’ De Braziliaanse komiek Abdías Melo liet de kans om viraal te gaan natuurlijk niet lopen, toen een journalist van de Portugese omroep RTP uitgerekend hem zaterdag vroeg naar de chaos op de luchthaven van Lissabon. Hij droeg al dagen dezelfde onderbroek en stonk een uur in de wind, liep Melo (gelukkig niet letterlijk) leeg tegenover de journalist, die hem bedankte voor het ‘zeer beeldende’ plaatje.

Waar het Melo nog lukte een grapje van zijn tegenspoed te brouwen, vergaat het lachen veel andere passagiers op de luchthaven van Lissabon, waar al weken de chaos regeert. Alleen al van zaterdag tot en met donderdag werden minstens 224 vluchten van en naar luchthaven Humberto Delgado geschrapt, met duizenden gedupeerde passagiers tot gevolg. Andere vluchten werden uitgevoerd met stevige vertraging.

Drukte op Faro Airport, Algarve, Portugal. Beeld Luis Forra / EPA

Net als elders ligt de zomerdrukte en het gebrek aan (tijdens de coronacrisis weggestuurde) werknemers aan de basis van de problemen, maar er is meer. Zoals het regeringsplan om de grenspolitie op te heffen en te verdelen over andere korpsen, tot grote woede van de grensbewakers, die besloten tot een staking. Ook de piloten van de nationale luchtvaartmaatschappij TAP staan op voet van oorlog met hun bazen. De piloten weigeren een loonsverlaging van 35 procent te accepteren, hoewel TAP moet bezuinigen als gevolg van de staatssteun die zij tijdens de pandemie kreeg. Dat de luchthaven zwaar verouderd is, helpt niet: al jaren zoekt Portugal zonder succes naar een locatie voor een nieuw vliegveld.

Dion Mebius

VERENIGDE STATEN – Luchtvaartceo’s moeten zelf met oplossingen komen

Eén vlucht, afgelopen woensdag, van Texas terug naar New York. Eerst een uur vertraging. Daarna mag het vliegtuig de lucht niet in: te weinig controleurs beschikbaar. Er moet een nieuw toestel aanrukken. Bij aankomst, twee uur te laat, kan het niet open. Grondpersoneel blijkt opgehouden bij een andere gate.

De problemen op de vliegvelden zijn voor een reizende correspondent in de VS onmogelijk te missen. Vertragingen, personeelstekort, corona, storm – geen obstakel is de Amerikaanse luchtvaartsector deze zomer bespaard gebleven. Alleen al rond 4 juli, Onafhankelijkheidsheidsdag, werden 1.100 vluchten geannuleerd.

Maar wiens schuld is dit? De hele sector wijst intussen naar de ander. Rijksluchtvaartdienst FAA legt de verantwoordelijkheid bij de maatschappijen, zoals United en Delta, die meer vluchten verkopen dan ze in de praktijk kunnen bemannen. Personeel dat tijdens de pandemie vertrok – toen een welkome besparing – zou niet op tijd zijn vervangen om de aanzwellende vraag het hoofd te bieden. De vliegers wijzen terug. Het probleem zou juist liggen bij de vliegvelden, waar een overbelaste infrastructuur hun het werk onmogelijk maakt. De FAA zou onder meer te weinig personeel hebben voor in de verkeerstorens.

Charlotte Douglas International Airport in North Carolina, 2 juli. Beeld Daniel Slim / AFP

Transportminister Pete Buttigieg, van wie een gooi naar het presidentschap in 2024 niet wordt uitgesloten, is zich er zelf mee gaan bemoeien. Afgelopen maand trof hij de luchtvaartceo’s in een video-overleg. Zijn boodschap: kijk niet alleen naar ons, maar kom zelf met oplossingen. Zo niet, dan zullen de problemen het land de hele zomer blijven plagen. Van de geplande zomervluchten is inmiddels ongeveer 15 procent preventief geschrapt.

Thomas Rueb