Vliegtuigmonteur kaapt in Seattle leeg vliegtuig en crasht na meerdere stunts

Het toestel werd achterna gezeten door twee jachtvliegtuigen die volgens de politie geen rol speelden bij de crash. ‘De piloten hebben er voor gezorgd dat het gestolen vliegtuig uit de buurt bleef van gevaarlijke plaatsen’, zegt de politie van Pierce County waar Tacoma onder valt.

Het toestel is een Bombardier Q400 van Horizon Air, een dochteronderneming van Alaska Airlines, met een capaciteit van zo'n zeventig passagiers.

Op Twitter zijn audiofragmenten te horen van de mannelijke piloot en de verkeerstoren. Uit dat gesprek blijkt dat de man zijn vliegervaring heeft opgedaan via de computer en hij maakt een verwarde indruk. De verkeersleider probeert de man te helpen met het landen, maar dat lukt niet. Uiteindelijk crasht hij op Ketron Island, waar het vliegtuig een stuk bos in vlammen zet.

De politie sluit uit dat het om een terreurdaad gaat. ‘Het is een 29-jarige man uit Pierce County die zelfmoord heeft gepleegd.’

Het vliegverkeer is enige tijd stilgelegd. Inmiddels is de luchthaven weer normaal in bedrijf. Vooralsnog raakte op de grond niemand gewond.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU