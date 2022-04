Vliegtuigje crasht op drukke weg in Haïtiaanse hoofdstad, zeven inzittenden komen om

Het wrak van het vliegtuigje in Port-au-Prince. Beeld AP

Beelden op sociale media tonen het wrak van het vliegtuigje tussen een mensenmassa. Tussen de mensen ligt een man ogenschijnlijk levenloos op straat. Er zouden vier passagiers en een piloot aan boord zijn, al is het precieze aantal inzittenden is niet bekend. Waarschijnlijk zijn ook mensen op de grond omgekomen toen het vliegtuig crashte op een vrachtwagen. De Cessna 207 was kort voor het ongeluk opgestegen vanaf het vliegveld van Port-au-Prince, zo’n 10 kilometer verderop.

Volgens de Amerikaanse krant The Miami Herald was het vliegtuigje eigendom van Richard Hervé Fourcand, een voormalige Haïtiaanse senator die regelmatig tripjes zou maken naar de stad Jacmel. Rond 16.00 uur stortte het toestel neer op de Route des Rails, een weg die door de drukbevolkte buitenwijk Carrefour loopt. Getuigen beschrijven hoe het toestel om zijn as draaide voor het uit de lucht viel. Afgelopen juli stortte ook al een vliegtuigje neer dat onderweg was naar Jacmel. Toen kwamen zes mensen om, onder wie twee Amerikaanse missionarissen.

Dat kleine vliegtuigjes dergelijke korte afstanden vliegen is niet verwonderlijk. De weg vanaf Port-au-Prince naar steden in het zuid-westen is regelmatig onbegaanbaar vanwege bendegeweld. Criminele bendes hebben grote delen van de Haïtiaanse hoofdstad in handen. Het bendegeweld is enkel toegenomen sinds in juli vorig jaar president Jovenel Moïse werd vermoord. Hij liet een zwakke overheid na die nauwelijks in staat is de bendes het hoofd te bieden. Het onderzoek naar de moord op Moïse loopt nog. Zelfs het huidige waarnemend staatshoofd, premier Ariel Henry, wordt omringd door verdenkingen van betrokkenheid bij het complot.