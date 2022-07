Vliegtuig met Servische munitie stort neer in Griekenland

De crash werd gevolgd door een fel oplaaiende brand, en door een reeks explosies die volgens ooggetuigen bijna twee uur zou aanhouden. Beeld ANP / EPA

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond laat. Het toestel, een Antonov A-12 van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij, vatte vlam boven Griekenland. De piloot wilde een noodlanding maken op het vliegveld van Kavala, maar het toestel stortte neer in een landbouwgebied, veertig kilometer van de stad.

De crash werd gevolgd door een fel oplaaiende brand, en door een reeks explosies die volgens ooggetuigen bijna twee uur zou aanhouden. Brandweer en politie konden het wrak daardoor niet naderen. Ook kwamen er verdachte gassen vrij. Mensen in de wijde omtrek kregen daarom het advies binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en mondkapjes te dragen.

Zondagochtend inspecteerde de politie de omgeving van de ramp eerst met drones, voordat een team van het leger, met beschermende pakken, poolshoogte kon nemen. Pas daarna waagden reddingwerkers zich in de buurt van de smeulende resten.

Het vliegtuig stortte neer in een landbouwgebied, veertig kilometer van de stad. Beeld REUTERS

De Servische minister van Defensie, Nebojša Stefanovic, maakte zondag bekend dat de Antonov een lading in Servië geproduceerde wapens, mijnen en munitie naar Dhaka moest brengen. De lading zou onder meer lichtgevende mortiergranaten en oefengranaten bevatten. Het toestel had tussenstops moeten maken in Jordanië, Saoedi-Arabië en India.

Het toestel was eigendom van de Oekraïense luchtvrachtmaatschappij Meridian. Volgens Oekraïense autoriteiten waren alle bemanningsleden Oekraïners. Een verband met de oorlog in Oekraïne ligt echter niet voor de hand. Servië geldt als een bondgenoot van Poetin. Het heeft geweigerd de Russische inval in Oekraïne te veroordelen, en doet ook niet mee met de westerse sancties tegen Rusland.