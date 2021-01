Vliegtuig met 62 inzittenden verdwijnt van de radar in Indonesië; zo goed als zeker neergestort

Beeld van Flightradar24.com. Het vliegtuig is van de radar verdwenen kort na het opstijgen. Beeld Flightradar24.com via AP

Toestel SJY 182, een Boeing 737-500, was net van het vliegveld Soekarno-Hatta in Jakarta opgestegen voor een vlucht naar Pontianak in Kalimantan, op het eiland Borneo. Om 13.40 uur werd de verbinding verbroken. Het vliegtuig was toen boven Pulau Seribu (Duizend Eilanden), op ongeveer 20 kilometer van het vliegveld. Het zou in zee zijn gestort vlak bij het eiland Lancang.

Vissers zeggen twee explosies te hebben gehoord en het toestel, in de stromende regen, te hebben zien neerstorten. Ze waarschuwden de autoriteiten, die inmiddels een zoekactie op touw hebben gezet waaraan marineschepen, de reddingsdienst SAR en de politie deelnemen.

Op sociale media zijn beelden te zien van gevonden brokstukken. Foto’s tonen een brokstuk waaruit kabels steken. De kapitein van een patrouilleschip van het ministerie van transport heeft verklaard dat er mogelijk menselijke resten zijn gevonden. Deze berichten zijn niet door de autoriteiten bevestigd.

Ook vliegmaatschappij Sri Wijaya Air wil alleen bevestigen dat alle contact met het toestel is verbroken en dat het sindsdien zoek is. Volgens de website Flightradar24 verloor het toestel in 1 minuut tijd 10.000 voet (3.000 meter) aan hoogte, tot het op 250 voet hoogte uit beeld verdween. De ooggetuigenverslagen, en het feit dat het toestel sindsdien niet meer is gezien wijzen allemaal in de richting van een nieuwe vliegramp in Indonesië.

Op het vliegveld van Pontianak wordt een crisiscentrum ingericht waar familieleden van de passagiers worden opgevangen. Vlucht SJY 182 had 56 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord.

Later meer.