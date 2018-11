Vliegt een drone ons in de toekomst de stad door?

Schaalmodel drone die ooit boven steden gaat vliegen, en nu in de RAI in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman

‘Dames en heren, mag ik u vragen om uw mobieltjes in vliegtuigmodus zetten?’ Het publiek in de Amsterdamse RAI grinnikt. Airbus staat op het punt voor het eerst een demonstratie te geven van de Pop.Up Next. Dat is een futuristisch vervoermiddel dat kan rijden als een auto en vliegen als een drone. Maar dat lukt kennelijk niet als het toestel wijs moet worden uit een signalenbrij van honderden smartphones.

Gelukkig voor de Europese vliegtuigbouwer verloopt de demonstratie – ‘een wereldprimeur, dames en heren’ – daarna vlekkeloos. De drone landt op de afgesproken plek, waarna een soort Smart-auto onder het landingsgestel parkeert. Een platformlift tilt de passagierscabine omhoog – waarbij deze loskomt van het onderstel met de wielen – en tegen de drone aan. Die vliegt daarna met ‘passagiers’ naar zijn bestemming. Liefst twaalf ingenieurs van Airbus kijken toe, waaronder een piloot die bij calamiteiten de besturing op afstand kan overnemen. Als het publiek klapt, slaken ze hoorbaar een zucht van verlichting.

Zo ziet Airbus de toekomst voor zich: auto’s die op afroep ‘vleugels’ krijgen, of liever gezegd vier propellers die de wagen in een drone veranderen. Aangezien het op de grond en vooral in de grote steden steeds drukker wordt moet de mensheid ook voor korte afstanden de lucht in, zegt de fabrikant. Met passagiersdrones.

Prototype drone die ooit boven steden gaat vliegen, het is een samenwerking tussen Audi en Airbus. Beeld Guus Dubbelman

In São Paulo kunnen zakenreizigers met haast al een helikopter bestellen, zoals anderen een taxi nemen. Dat is niet zozeer een technische prestatie – helikopters bestaan al sinds 1906 – als wel een overwinning op de bureaucratie. Het ver van tevoren indienen van een vluchtplan, zoals overal gebruikelijk is, hoeft in de Braziliaanse miljoenenstad niet.

Een helikopter is evenwel een lawaaiig vehikel dat veel onderhoud vergt. Een drone op batterijen is technisch minder complex. Hang er een huls onder met twee stoelen en je kunt mensen de files op de grond laten omzeilen. ‘De tijd is er rijp voor’, zegt Robin Lineberger, die de luchtvaart- en defensietak van adviesbureau Deloitte leidt. ‘We hebben op de grond geen ruimte voor auto’s meer.’

De taxidrone is niet alleen de droom van Airbus. Ook Boeing ziet brood in ‘stedelijke mobiliteit door de lucht’, net als Toyota, Volkswagen en Daimler (moederbedrijf van Mercedes-Benz), en start-ups als Kitty Hawk in de VS en het Duitse Volocopter. Uber werkt samen met het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbureau NASA aan onbemande, zelfsturende vliegende taxi’s. Uber Air wil uiterlijk 2023 de lucht in. Analisten voorzien een markt met 5 miljard euro omzet.

De experts op het dronecongres in de RAI durven zich niet vast te pinnen op een jaar waarin de taxidrone werkelijkheid wordt. ‘We moeten nog heel wat uitdagingen overwinnen’, zegt Steve Nordlund van Boeings toekomstdivisie. ‘Niet alleen wat techniek en veiligheid betreft, maar het moet ook economisch renderen. We hebben nieuwe regels van de overheid nodig.’

Zo ziet NASA het voor zich: zefsturende taxidrones en zelfvliegende pakjesbezorgers boven een stad. Beeld NASA

Die toezichthouder komt net kijken, stelt Patrick Ky van het Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA). ‘We kregen pas in 2016 het mandaat om drones te reguleren.’ Toch krijgen de bestuurders van drones volgend jaar al te maken met Europese regelgeving. Die geeft wat meer bewegingsruimte dan de huidige Nederlandse voorschriften. Die staan bijvoorbeeld niet toe dat de drone zover wegvliegt dat de piloot hem met het blote oog niet meer ziet.

De toekomst van de taxidrone staat en valt met veiligheid, zegt Eduardo Dominguez Puerta. Een ongeluk en het vertrouwen is weg. ‘Net na de oorlog was er al een luchtvaartmaatschappij die met helikopters vloog tussen de vliegvelden bij New York, als een soort vliegende taxi. Maar na één ongeluk was New York Airways uitgevlogen.’