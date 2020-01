Vliegschaamte? Eerder vlieglust: Nederlander vaker met vliegtuig dan met auto op vakantie

Drukte in een vertrekhal op Schiphol. Beeld ANP

Voor 9 miljoen en 954 duizend verblijven in het buitenland stapte de Nederlander vorig jaar nog in de auto. Voor 10 miljoen en 70 duizend buitenlandse vakanties kocht hij een vliegticket. Niet dat de Nederlander opeens bevangen is door autoschaamte, legt directeur Marieke Politiek van NBTC-NIPO uit. ‘We gaan voor buitenlandse vakanties minder vaak naar landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje, en bezoeken vaker plekken buiten Europa als Bali en Florida.’

Het aantal vliegreizen nam toe met 3 procent, het aantal autoreizen nam evenredig af. Het aantal vluchten naar intercontinentale bestemmingen steeg met liefst 8 procent. Naar de reden voor de run op verre buitenlandse bestemmingen blijft het gissen. De reiziger is er niet naar gevraagd, laat een woordvoerder weten. ‘We hebben alleen maar feitelijke info vanuit het onderzoek.’

De lokroep van de lucht komt ook elders tot uiting. Schiphol sloot 2019 af met een recordaantal passagiers: 71,1 miljoen, 1 procent meer dan in 2018.

Het is onduidelijk of de prijzen van tickets een rol spelen bij de groei van vliegvakanties. Belgische rekenmeesters onthulden in augustus dat vliegen in Nederland tussen 2014 en 2018 ruim 36 procent duurder is geworden. In omliggende landen was de stijging lager: in België 29 procent, in Duitsland ruim 21 procent. De stijging van de ticketprijzen lijkt volgens de onderzoekers het gevolg van een grotere vraag, mede door de opkomst van budgetvliegmaatschappijen.

Top 10 vakantielanden in 2019 naar aantal Nederlandse vakantiegangers: 1. Duitsland 3.581.160

2. Frankrijk 2.639.120

3. Spanje 2.589.120

4. België 1.714.800

5. Italië 1.321.600

6. Oostenrijk 1.279.600

7. Groot-Brittannië 1.097.500

8. Griekenland 882.400

9. Turkije 725.300

10. Portugal 602.300

Broeikaseffect

De verschuiving van auto naar vliegtuig zal iedereen met hart voor de planeet zorgen baren. ‘Een vliegreis draagt twee tot vier keer zoveel bij aan het broeikaseffect als dezelfde reis per auto’, meldt de Utrechtse duurzaamheidsspecialist Milieu Centraal. Het effect is het grootst op een korte reisafstand, voor bestemmingen op minder dan 700 kilometer afstand. ‘Het verschil wordt kleiner als de auto een caravan moet slepen of als er maar één persoon in de auto zit.’

Minder ver reizen zou de aarde goed doen, nog beter zou het zijn als luchtreiziger en asfaltvreter hun vervoersmiddel zouden inwisselen voor de trein. Milieu Centraal: ‘Een vliegreis belast het milieu maar liefst zeven tot elf keer zoveel als dezelfde reis per trein.’ Volgens het ContinueVakantieOnderzoek van NBTC-NIPO is het aantal treinreizen over de grens fors toegenomen, met 27 procent, zoals de Nederlandse Spoorwegen ook al meldde vorige maand.

Dat klinkt gunstig, maar het aandeel treinreizen in buitenlandse vakantie is evenwel verwaarloosbaar. Ruim 837 duizend buitenlandvakanties begonnen vorig jaar op een station, een kleine 200 duizend meer dan in 2018. Toch is dat slechts 4 procent van de 22,4 miljoen reizen die de vakantieganger buiten Nederland ondernam.