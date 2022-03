Vliegrestricties haalden niets uit tegen verspreiden van coronavarianten

Een coronateststraat op Schiphol waar reizigers zich bij aankomst in Nederland konden laten testen. Beeld ANP

Dit blijkt uit een nieuwe, gedetailleerde analyse van 40 duizend in Nederland afgenomen virusmonsters, door wetenschappers van het RIVM en het Amsterdam UMC. Nog voordat de vliegverboden in kwestie van kracht waren, gingen de varianten die men ermee wilde tegenhouden waarschijnlijk al rond in het land.

‘We zijn zo met elkaar verbonden, dat het weinig zinvol is om een bepaald land aan te wijzen als doelwit van een vliegverbod’, zegt onderzoeksleider Chantal Reusken (RIVM). ‘Redeneren vanuit je landsgrenzen werkt niet in een geglobaliseerde wereld. Deze aanpak heeft alleen kans van slagen als je álle verkeer stillegt, en dat je dat als EU gezamenlijk doet.’

Het oordeel is dan ook hard. Zonder ‘goed gecoördineerde actie’ in Europa zullen reisrestricties de komst van nieuwe varianten ‘noch voorkomen, noch vertragen’, schrijven de wetenschappers.

Volstrekt nutteloos

De afgelopen jaren was het vliegverbod steeds een van de eerste middelen die het kabinet uit de kast haalde als een nieuwe variant opdook. Maar van de alfavariant kwam naar schatting 71 procent en van de deltavariant zelfs 79 procent uit andere Europese landen, blijkt uit de stambomen van die varianten die de wetenschappers reconstrueerden.

Met name uit België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken kwamen de varianten aan. Ook kwamen de probleemvirussen mee met reizigers uit de VS, Spanje, Polen en het Midden-Oosten – gebieden, waarvoor geen vliegrestricties golden. Dweilen met de kraan open dus, zegt Reusken. ‘De mate van introducties uit andere landen en verspreiding in Nederland zelf is zo hoog, dat het effect van deze maatregel erbij in het niet valt. Dit doet meer kwaad dan goed.’

Kraan wijd open

Viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC), niet betrokken bij de nieuwe analyse, ziet dat na inzage van het onderzoek iets anders. ‘Het vliegverbod wordt al heel lang gezien als weinig effectieve maatregel. Daar staat tegenover dat je bij een snel ontwikkelende situatie toch wat tijd kunt kopen’, reageert ze. ‘Binnendruppelen of de kraan wijd open kan uitmaken.’

Als voorbeeld noemt ze de omikronvariant, waarbij de reisban uit Zuid-Afrika misschien net wat tijd gaf voor de boostercampagne. ‘Maar het vliegverbod is berucht weinig efficiënt en wordt ook niet geadviseerd door de WHO’, erkent Koopmans. Alleen landen met een extreem strenge aanpak, zoals China en Nieuw-Zeeland, hebben kans van slagen.

Virus-hotspots

Eerder onderzoek wees al uit dat de reisrestricties vooral zinvol waren in de allereerste fase van de pandemie, tot ruwweg mei 2020. Een nadeel van de restricties is, afgezien van de economische en persoonlijke last, dat het landen kan stigmatiseren.

Voor hun analyse bestudeerden de wetenschappers uit welke tak van de virusstamboom virussen die in Nederland werden aangetroffen afkomstig waren. Bij alle vier de onderzochte varianten leverde dat hetzelfde patroon op: een enorme virusgolf vanuit allerlei buurlanden, die in Nederland vooral vanuit de grote steden uitwaaierde naar de rest van het land.

Voor het tijdig opsporen van nieuwe varianten kan het dan ook geen kwaad de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht extra in de gaten te houden. ‘Gebieden met een hoge populatiedichtheid en veel mobiliteit, zowel internationaal als naar andere delen van het land’, zegt Reusken. ‘Het is niet zo dat nieuwe varianten per definitie opduiken in de regio Amsterdam, maar de kans is er wel groter.’