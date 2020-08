Vliegen van en naar Marokko mag weer na nieuwe afspraken met Nederland

Afgelopen april, toen het vliegverkeer ook ernstig was beperkt, vond de eerste repatriëringsvlucht vanuit Marokko plaats nadat het luchtruim ook was gesloten. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is goed nieuws voor de vele Nederlanders die op dit moment in Marokko verblijven en vorige week ineens geconfronteerd werden met een gesloten luchtruim. Zij gingen massaal op zoek naar sluiproutes via Duitsland en België om terug naar huis te komen. Dat lijkt nu niet meer nodig, al is onduidelijk wanneer de eerste vluchten van en naar Marokko zullen opstijgen. ‘Dat is nu aan de luchtvaartmaatschappijen’, laat de woordvoerder van Buitenlandse Zaken weten.

Vorige week werden alle vluchten van en naar Nederland tot in elk geval 31 augustus geschrapt. Saillant was dat dit besluit samenviel met het door Nederland ingestelde inreisverbod voor niet-noodzakelijke reizen vanuit Marokko vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen daar. Een woordvoerder ontkende desgevraagd dat de geschrapte vluchten met het inreisverbod te maken hadden. De bilaterale afspraken voor directe vluchten waren op dinsdag verlopen en het lukte niet om de afspraken eerder te vernieuwen, was de verklaring van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie hoopt voor 9 september nieuwe afspraken te kunnen maken, zodat het luchtruim niet opnieuw op slot gaat.