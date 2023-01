Vliegen binnen Europa wordt enkele tientjes duurder nu luchtvaart moet betalen voor CO2-uitstoot

Toeristen op het vliegveld van Barcelona. Volgens ABN Amro wordt een retourtje naar de Catalaanse hoofdstad 20,70 euro duurder in 2026. Beeld AP

Dat concludeert ABN Amro in een vooruitblik op het aangescherpte ‘emissiehandelssysteem’ van de Europese Unie. Volgens dat systeem moeten Europese bedrijven rechten kopen om koolstofdioxide (CO2) uit te stoten. Aangezien het aantal uitstootrechten elk jaar afneemt, ontstaat er schaarste en stijgt de koers van de overgebleven rechten. Dat prikkelt de industrie om te vergroenen: het wordt immers steeds rendabeler om uitstoot te beperken.

Veel van de Europese industrie wordt op dit moment ontzien, om hun concurrentieposite niet te ondergraven. Dat geldt onder meer voor de staal- en chemische industrie. Ook de luchtvaartsector, in 2017 verantwoordelijk voor 3,8 procent van de Europese CO2-uitstoot, wordt gematst. De sector kreeg in 2021 86 procent van de uitstootrechten gratis toegewezen, waardoor het maar voor de overige 14 procent van de rechten hoefde te betalen.

Nu worden de regels voor de luchtvaart, als een van de eerste sectoren, in rap tempo aangescherpt. Vanaf 2024 ontvangt de sector 25 procent minder gratis rechten. Het jaar daarop krijgt de luchtvaart 50 procent minder rechten en vanaf 2026 krijgen bedrijven helemaal geen rechten meer geschonken. Vliegmaatschappijen moeten in dat geval zelf voldoende uitstootrechten opkopen om CO2 te blijven uitstoten.

Alleen binnen Europa

ABN Amro heeft doorgerekend hoeveel die milieumaatregel vanaf 2026 gaat kosten. Zo wordt een retourtje Barcelona 20,70 euro duurder. De prijs van een retourticket naar Lissabon stijgt met 25,96 euro, die naar Athene met 29,82 euro.

De regel geldt alleen voor vluchten binnen de Europese Unie, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Hoewel een vlucht naar Istanbul of Bali dus meer CO2 uitstoot, hoeven vliegmaatschappijen niet te betalen voor die CO2-uitstoot.

ABN-onderzoeker Stef Driessen noemt de bedragen een ‘behoorlijk conservatieve schatting’. De bank rekent met een recente koers van 87,70 euro per uitstootrecht. Aangezien het aantal rechten de komende jaren schaarser wordt, verwacht hij dat de koers hoger uitkomt. Bij een koers van 130 euro valt het retourtje Barcelona nog eens 10 euro duurder uit: 30,68 euro.

De bank verwacht dat de luchtvaartmaatschappijen de kosten zullen doorberekenen aan de reiziger, waardoor er een einde komt ‘het tijdperk van spotgoedkope vliegtickets’. Vast staat dat de prijs van vliegtickets in Nederland langzaam maar zeker omhoog kruipt. Sinds 1 januari heeft het kabinet de vliegbelasting verhoogd van 7,85 euro naar 26,43 euro. Met de verdrievoudiging hoopt de regering vliegen minder aantrekkelijker te maken.

Vliegen blijft populair

Ondanks de opeenstapeling van de Nederlandse vliegbelasting en de nieuwe Europese milieumaatregel, verwacht Driessen niet dat de vraag naar vliegreizen afneemt. ‘De stijging is te gering om het aantal reizigers fors terug te dringen.’ Ook uit eerdere onderzoeken naar de prijselasticiteit van vliegtickets blijkt dat vraag beperkt afneemt als de prijs iets hoger wordt.

Bovendien blijft het verschil tussen een vliegticket en treinkaartje in veel gevallen nog groot, blijkt uit een snelle rekensom. Een retourvlucht Amsterdam-Nice kost bij Easyjet 170 euro. Ook al komt daar vanwege de CO2-uitstoot nog 18 euro bovenop, zelfs dan blijft vliegen nog altijd goedkoper dan een retourtje per trein. Dat kost 350 euro, en betekent bovendien ruim 11 uur reizen.

De CO2-beprijzing zal vooral effect hebben op het gedrag van luchtvaartmaatschappijen. Driessen: ‘Nieuwe vliegtuigen zijn minder vies en luidruchtig. Zo produceren toestellen die na 2005 zijn gebouwd 30 procent minder uitstoot vergeleken dan vliegtuigen uit de jaren tachtig. Luchtvaartmaatschappijen zullen manieren zoeken om versneld hun vloot te vernieuwen.’ Dat zal nog even op zich laten wachten: de orderboeken van zowel Boeing als Airbus zit bomvol.

Uiteindelijk vliegen we in Europa straks in steeds zuinigere toestellen, verwacht Driessen. Dat betekent niet dat de oude toestellen uit de roulatie worden genomen. Die krijgen een tweede leven in onder meer Afrika, Zuid-Amerika en zuidoost-Azie. ‘De Boeing 747's uit de jaren ‘90 zijn weliswaar vervuilender, maar technisch nog helemaal in orde. Die worden verkocht of geleaset aan maatschappijen in opkomende martken. Vliegtuigen zijn als huizen: ze gaan decennialang mee en je breekt ze niet af zolang ze nog nuttig zijn’

Op termijn moet het CO2-uitstoot van de luchtvaart niet alleen in Europa, maar in heel de wereld worden beprijsd. In dat geval maakt het niet uit of je vliegt naar een Europese, of Aziatische of Amerikaanse bestemming. Het mondiale emissiehandelssysteem, genaamd Corsia, moet vanaf 2027 voor ruim 110 landen gaan gelden.