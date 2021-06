Vleesverwerker JBS betaalde 9 miljoen euro losgeld na grootschalige cyberaanval

Een fabriek van vleesverwerker JBS in Michigan. Beeld AFP

“Dit was een zeer moeilijke beslissing om te nemen voor ons bedrijf en voor mij persoonlijk”, zegt Nogueira over het losgeld. “We waren echter van mening dat deze beslissing moest worden genomen om mogelijke risico’s voor onze klanten te voorkomen.”

De meeste systemen van het bedrijf draaiden alweer op het moment dat het losgeld werd betaald, maar JBS besloot om te betalen. In ruil beloofden de hackers om buitgemaakte bestanden niet openbaar te maken.

Door de cyberaanval lagen de Amerikaanse slachterijen enkele dagen plat en ook vleeswerkingsfabrieken in Australië kwamen stil te liggen. De aanval met ransomware is waarschijnlijk afkomstig van een uit Rusland opererende criminele organisatie. Volgens de The Wall Street Journal zijn de hackers betaald met de cryptocurrency bitcoin.

De hackaanval kwam niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse Colonial Pipeline. Door die hack moest een belangrijke oliepijplijn tijdelijk worden platgelegd, waardoor de brandstofprijzen flink stegen. Ook hier worden Russische hackers verdacht.

Inmiddels is 2,3 miljoen dollar losgeld van de hack op de oliepijplijn teruggevonden door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het ministerie gaat onderzoeken naar aanvallen met ransomware een vergelijkbare prioriteit geven als terrorisme, aldus een woordvoerder vorige week.