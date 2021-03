Vleesoorlog in midwesten van VS: ‘een directe aanval op onze manier van leven’

Een vleesfabriek in Denver (Colorado, VS). Beeld DP

Als het aan de gouverneur van Nebraska ligt, is 20 maart dé dag om een grote portie spare-ribs te eten. Maar als het aan de gouverneur van Colorado ligt, slaan de mensen vandaag juist een keertje over.

In 1985 riep een Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie 20 maart uit tot ‘MeatOut-Day’. Sindsdien hebben tientallen Amerikaanse gouverneurs en burgemeesters de vleesloze dag omarmd, zo ook Jared Polis, de democratische gouverneur van Colorado. Vorige maand spoorde Polis burgers aan om op 20 maart geen vlees te eten. ‘Het schrappen van dierlijke producten uit onze voeding verkleint het risico op hartaandoeningen, kanker en diabetes’, aldus Polis.

De oproep van Polis is controversieel omdat landbouw en veeteelt in zijn staat een grote rol spelen in de economie. In Colorado staan bijna 40 duizend boerderijen, die jaarlijks 47 miljard dollar bijdragen aan de economie. Dierlijke producten als vlees, melk en eieren leveren 6 miljard dollar op.

Volgens de directeur van de afdeling landbouw in buurstaat Nebraska werkt daar zelfs een op de vier inwoners in de landbouw en verdient de staat jaarlijks 12 miljard dollar aan vleesproducten.

Vleesfestijn

De veehouders zien de oproep als een boycot van hun producten, ook al is het maar voor een dag. Uit verzet organiseert de Vereniging van Veehouders in Colorado een waar vleesfestijn en moedigt het mensen aan samen met vrienden of familie van hun ‘favoriete vleesgerecht’ te genieten.

In een verklaring noemde de vereniging de lobby tegen vleesconsumptie schadelijk en ‘ten onrechte kritisch op landbouw en vleesproductie’. Verschillende conservatieve groepen en politici sloten zich daarbij aan. Zo lieten drie republikeinse politici weten op 20 maart te gaan barbecueën. Op Facebook doken ook allerlei evenementen op die mensen aansporen een flinke steak te grillen als steunbetuiging voor de vleesindustrie.

Pete Ricketts, gouverneur van Nebraska, ging nog een stapje verder. Maandag hield hij een persconferentie in lokale slagerswinkel om 20 maart officieel uit te roepen tot ‘Vlees op het Menu-dag’ en ‘het belang van vlees in een goed dieet te onderstrepen’.

Ricketts noemde de actie van zijn collega ‘een directe aanval op onze manier van leven’. Het is niet de eerste keer dat de republikeinse gouverneur zich hard maakt voor de vleesindustrie, in 2019 riep hij de maand mei al uit tot ‘maand van het rundvlees’.

Verdeeldheid

Milieubewegingen en dierenwelzijnsorganisaties juichen de oproep van Polis juist toe. Een lokale radiozender omschrijft hoeveel mensen in Colorado naar de kwestie kijken: ‘Ineens lijkt de keuze wat je gaat eten een veel grotere beslissing dan in andere weekenden’, aldus KEKB Radio.

Amerikanen eten gemiddeld meer dan 100 kilo vlees per jaar en zijn daarmee de grootste vleeseters ter wereld.

Nadat Polis werd bedolven onder kritiek, liet een woordvoerder weten dat de gouverneur niemand wil dwingen minder vlees te eten en dat hij groot belang hecht aan de banen in de vleesindustrie, ‘een essentieel deel van Colorado’s verleden, heden en toekomst’.