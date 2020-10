‘Vleesnamen’ voor plantaardige alternatieven niet verboden in EU – ‘zuivelvariaties’ wel

Online Veganistische producten op het Plein als alternatief voor de jaarlijkse parlementaire bbq. Beeld Branko de Lang / HH

De conservatieven, rechtse partijen en een deel van de christen-democraten waren vóór zo’n verbod. De liberalen en de sociaal-democraten stemden in meerderheid tegen, net als de groenen (op één na). Europarlementariërs van het CDA waren verdeeld: twee van hen stemden voor, twee tegen.

Een voorstel om zuiveltermen te verbieden voor plantaardige alternatieven van bijvoorbeeld soja of kokos haalde het wel. Daar waren 386 stemmen voor en 290 tegen. Dat betekent dat aanduidingen als ‘variatie op yoghurt’ of ‘kaasalternatief’ verboden worden. Alle Nederlandse CDA-parlementariërs stemden vóór zo’n verbod.

Er is nog hoop dat het voorstel uiteindelijk geen wetgeving zal worden. De Europese Commissie en de Europese Raad moeten beide ook nog over de kwestie beslissen.

De Europese markt voor vlees- en zuivelalternatieven groeit sterk, zo blijkt uit een rapport van ING dat deze week is gepubliceerd. De totale winkelomzet lag in 2019 op 4,4 miljard euro. Dit loopt naar verwachting op tot 7,5 miljard euro in 2025. De totale uitgaven aan vlees en zuivel bedragen jaarlijks zo’n 300 miljard euro.