Vleesloos feesten wordt de norm, dus deze cateraar serveert bourguignon zonder boeuf

Een kok die aan het werk die via The Food Line-up is ingeschakeld op een bedrijfsfeest van de gemeente Amsterdam. Beeld Elisa Maenhout

Hoe maak je een salade niçoise zo duurzaam mogelijk? Door eerst eens te kijken wat er in de omgeving groeit, bijvoorbeeld. De biologische boer die naast het terrein van Lowlands woonde, kreeg elk jaar een gratis kaartje van de festivalorganisatie. Goedmakertje voor de overlast. Niemand was op het idee gekomen zijn groenten te gebruiken op het festival. ‘Toen Lowlands ons inschakelde in 2018 zijn we meteen naar hem gegaan’, zegt Willem Treep (47) van The Food Line-up, ‘lokaler kun je je ingrediënten niet krijgen.’ De klassieke niçoise kwam op de kaart als Salade Biddinghuizen.

Local sourcing heet dat in vaktermen. Het is een van de uitgangspunten van The Food Line-up, een cateraar die lekker eten – ‘alles begint met smaak’ – consequent koppelt aan duurzaamheid en bewustwording daarover. Denk aan bourguignon zonder boeuf voor een walkingdinner, of een foodtruck met een biologisch frietje-stoofvlees voor een festival.

The Food Line-up werkt met zo’n honderd koks die elk hun specialiteit hebben – een culinair impresariaat voor wie zijn evenement wil aankleden met duurzame happen en dranken. ‘Op het afscheid van KLM-baas Pieter Elbers dit jaar werden duurzame gerechtjes gepresenteerd, geïnspireerd op de landen waar hij had gewoond zoals Griekenland en Japan, geserveerd in een blauw koffertje’, vertelt Treep.

Toekomstbestendig menu

Zit de cateraar inmiddels stevig in de bedrijfsevenementen, het begon tien jaar geleden met twee jonge meiden die de foodscene op festivals wilden opschudden. Rollende keukens – foodtrucks – reden inmiddels door het hele land met allerlei lekkers, maar op popfestivals stonden bezoekers vaak uren in de rij voor een lauw patatje.

Festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek haalde in 2014 The Food Line-up in huis. Bezoekers konden toen met een duurzame killer-kapsalon of een hip waterijsje uit een foodtruck luisteren naar de Wild Beasts of Daryll-Ann. In 2018 en 2019 werd op Lowlands, met sponsoring van de Rabobank, Brasserie 2050 opgezet door het cateringbedrijf: een circulaire kas annex eetpaviljoen met een ‘toekomstbestendig’ menu. Beter eten, zowel voor het lichaam als voor het klimaat – in de horeca en in de evenementenbranche wonnen ze er prijzen mee.

‘Oprichter Lotte Wouters heeft een achtergrond in de Slow Food-beweging en caterde in het begin voor kleine partijen, samen met Maartje Nelissen’, vertelt Treep over het ontstaan van het bedrijf. Toen Wouters in 2016 vertrok, stapte Treep in. Hij was als adviseur al betrokken bij het bedrijf. Deze zomer ging Nelissen een nieuw avontuur aan. Sindsdien is Treep de enige ‘zakelijke eindbaas’, zoals het heet op de website.

76 procent vegetarisch

The Food Line-up streeft ernaar zo veel mogelijk plantaardige gerechten te presenteren (‘we zitten nu op 76 procent vegetarisch’) en reststromen te beperken. Alles zo biodivers en inclusief mogelijk. ‘Eten verbindt’, zegt Treep, ‘we hebben chefs uit allerlei wereldkeukens. Zo hebben we op een lopend buffet Ethiopische injera gepresenteerd – de opdrachtgever had in Ethiopië gewerkt.’

Nieuwe koks worden behalve op hun vakmanschap en de kwaliteit van hun producten gescreend op de herkomst van hun ingrediënten. ‘Waar komt het vlees voor de barbecue vandaan, bijvoorbeeld? We zijn niet honderd procent puriteins, dat werkt averechts, maar de chefs moeten openstaan voor verbetering en wij willen daarbij helpen.’ De satéboer die zei te werken aan verduurzaming en tegelijk vlees bleef kopen uit de bio-industrie kon zijn biezen pakken.

Toen steeds meer festivals hun eigen culinaire programma gingen samenstellen, verschoof de aandacht van The Food Line-up naar partnerschappen met vaste locaties, zoals de Amsterdamse Westergasfabriek, en bedrijfsevenementen. Inmiddels staan grote jongens als KLM en Heineken in het klantenbestand. Deloitte durfde het aan om voor drieduizend medewerkers helemaal plantaardig te laten cateren.

Vleeseters en vegaworst

Dat niet alle klanten bekendstaan om hun eigen duurzame bedrijfsvoering, wil niet zeggen dat sprake is van ‘greenwashing’, meent Treep. ‘Het risico bestaat altijd dat bedrijven catering gebruiken om er beter uit te zien. Gelukkig, want dat betekent dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Belangrijk voor verduurzaming is natuurlijk dat je je core business (kernactiviteit, red.) verduurzaamt en niet de randzaken. Maar laten wij dan de aanjager zijn.’

Hij wijst op het voordeel van bedrijfsevenementen boven festivals. ‘Gasten krijgen het eten gratis aangeboden. Je kunt ze zo op een speelse manier laten kennismaken met duurzame gerechten.’ Zo blijkt het vegetarische worstenbrood ook bij carnivoren zeer in de smaak te vallen.

Omslagpunt

Tussen 2016 en 2019 verdrievoudigde de omzet. In 2020 stapte Goeie Grutten in, een investeerder die de duurzame energie- en voedseltradities wil stimuleren. Toen kwam de pandemie en kelderde de omzet van 4,1 miljoen euro in 2019 naar 550 duizend in 2020. De coronasteun gaf rust, zegt Treep, wat niet wegnam dat er werknemers moesten vertrekken.

Vooralsnog blijven opdrachtgevers aan de voorzichtige kant. ‘We weten niet hoe het verdergaat met corona, en de kans op een recessie is niet uitgesloten.’ Tegelijk hebben personeelstekorten tot gevolg dat bedrijven de portemonnee willen trekken om werknemers tevreden te houden, bijvoorbeeld met een mooi feest.

Het denken over duurzaamheid is gegroeid tijdens de pandemie, constateert Treep. ‘Veel bedrijven zien inmiddels dat je ook zonder vlees een goed feest kunt neerzetten. We zitten dicht tegen het omslagpunt aan dat een vleesloos evenement de norm wordt.’