Vleermuizen moeten beter worden beschermd bij isoleren van huizen, oordeelt Raad van State

In het Groningse Overschild hangen vrijwilligers nest- en vleermuiskasten op bij huizen die door de aardgasbevingen gesloopt moeten worden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak tussen isolatiebedrijf IsoSun en het bestuur van de provincie Utrecht. De provincie had het bedrijf uit Best in 2019 een dwangsom opgelegd en opgedragen ecologisch onderzoek te doen naar de eventuele aanwezigheid van vleermuizen.

Eerder al had de rechter bepaald dat het bedrijf in gebreke was gebleven rond de zorgplicht die de wet Natuurbescherming oplegt aan iedereen die zijn huis wil (na-)isoleren. De uitspraak van de Raad van State bevestigt dat oordeel. Dat kan gevolgen hebben voor de gehele woningbouwsector: het kabinetsplan om de komende jaren 2,5 miljoen woningen te isoleren kan er ernstig door vertraagd worden. Een ecologisch onderzoek kan tot wel twee jaar duren en kost duizenden euro’s, mede omdat een deskundige er meerdere keren ter plekke voor moet zijn.

Over de auteur

Jean-Pierre Geelen werkt op de wetenschapsredactie van de Volkskrant als redacteur natuur en biodiversiteit. Hij schreef onder meer het boek Blinde vink – Hoe ik vogels leerde kijken.

Hoewel tellingen al decennia een stijgende lijn laten zien in twaalf soorten vleermuizen die in Nederland voorkomen, zijn de dieren zowel landelijk (in de wet Natuurbescherming) als in Europees verband (de zogeheten Habitatlijn) beschermd vanwege hun belangrijke rol in het ecosysteem. Vleermuizen verblijven vooral in holtes en spleten van gebouwen en bomen. Vooral de kleine dwergvleermuis, die overal in Nederland voorkomt, zoekt vaak de holtes tussen spouwmuren op. Wanneer die ruimtes worden volgespoten met isolatiemateriaal, komen ze in het nauw en kunnen ze sterven.

Ontheffing

Ecologisch onderzoek kan dat voorkomen. De Raad van State stipte in de uitspraak ook aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van vleermuizenonderzoek en isolatie. Gemeenten zouden bijvoorbeeld op hun grondgebied onderzoek kunnen laten uitvoeren en maatregelen kunnen nemen om de vleermuis te beschermen. De provincie zou daarna ontheffing kunnen verlenen voor de hele gemeente, waardoor onderzoek per te isoleren woning niet meer nodig is.

In haar uitspraak memoreert de Raad van State dat de isolatiebranche inmiddels samenwerkt met bestuursorganen om tot andere werkwijzen te komen. Zo kan bijvoorbeeld een deel van het jaar worden besteed aan het ‘natuurvrij maken’ van woningen en een ander deel van het jaar aan de uitvoering van de na-isolatiewerkzaamheden. Volgens de Raad is dat ‘een werkbare oplossing volgens partijen en meedenkers’, maar vergt dat wel een ingrijpende aanpassing in de werkwijze van de isolatiebedrijven. Voor de grotere zal dat volgens de Raad van State geen probleem zijn, mogelijk voor de kleinere wel.

Landelijk uitgerold

De Raad van State heeft zich over de nieuwe methoden en werkwijzen niet inhoudelijk uitgesproken, omdat die geen deel uitmaakten van de zaak van de provincie Utrecht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat het grootschaliger onderzoek naar de vleermuizen landelijk wil uitrollen. Daar is al 44 miljoen euro voor uitgetrokken. De regeling ligt nog voor ter consultatie: belanghebbenden kunnen erop reageren tot 9 september.