Vlak voor de Navo-top veroordeelt Zweden voor het eerst iemand voor financiering van de PKK

Voorzitter van de Zweedse rechtbank Maans Wigen tijdens de persconferentie over de veroordeling van een man wegens financiering van de PKK. Beeld AFP

De veroordeling betreft een 41-jarige man van Koerdisch-Turkse komaf. Hij bedreigde in januari een werknemer van een bar in Stockholm met een vuurwapen. De man zei door de PKK gestuurd te zijn en dwong de barmedewerker geld te geven voor de beweging. De rechter legt hem nu 4,5 jaar cel op wegens afpersing en financiering van terrorisme. Daarna wordt hij het land uitgezet.

De timing van de uitspraak, bewust of niet, is opvallend. Volgende week vindt in het Litouwse Vilnius de jaarlijkse top van de Navo plaats. De Verenigde Staten en Zweden willen op die top kunnen aankondigen dat Zweden definitief de 32ste lidstaat van de Navo wordt. De veroordeling van de man kan een diplomatiek duwtje betekenen om die zelfopgelegde deadline te behalen.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Turkije vormt voor die toelating de belangrijkste barrière. Zweden doet volgens dat land niet genoeg om aanhangers van de Koerdische organisatie, die door Turkije, de EU en de VS als terroristische organisatie wordt bestempeld, het werk onmogelijk te maken. Bovendien zou Zweden Koerdische verdachten die Turkije zoekt, moeten uitleveren, vindt president Erdogan.

Zweden zelf zegt allang aan de voorwaarden te voldoen die Turkije heeft gesteld om lid te kunnen worden van de Navo. Een nieuwe antiterrorismewet, die al zes jaar in de maak was, is recentelijk aangenomen, waardoor PKK-aanhangers makkelijker kunnen worden vervolgd. De veroordeling van de 41-jarige man is daarvan het gevolg.

In een andere zaak besloot het Zweedse Hooggerechtshof dat een Koerdische man aan Turkije mag worden uitgeleverd. Turkije wil de man vervolgen voor drugscriminaliteit. De man beweert dat Turkije hem zoekt vanwege activiteit voor de pro-Koerdische politieke partij HDP. Het is de vrees van mensenrechtenorganisaties dat Turkije het voorwendsel van PKK-banden gebruikt om politieke tegenstanders aan te pakken.

Koranverbrandingen

Op ander gebied blijft Zweden het zichzelf lastig maken. In januari verbrandde de extreem-rechtse activist Rasmus Paludan een koran voor de ambassade van Turkije in Stockholm. Turkije zette daarop de onderhandelingen over Zweeds Navo-lidmaatschap tijdelijk stop. Vorige week was er opnieuw een koranverbranding, ditmaal van een Iraakse immigrant bij een moskee in Stockholm. Ook op de koranverbranding van vorige week reageerde Turkije verbolgen.

Zweden staat de koranverbrandingen toe met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, hoewel de Zweedse regering de acties wel veroordeelt als islamofoob. De politie heeft meerdere keren geweigerd om een vergunning af te geven voor dergelijke acties uit veiligheidsoverwegingen. Een Zweedse rechter bepaalde echter dat daar geen grond voor was.

Het blijft dus hoogst onzeker dat er volgende week een akkoord ligt over Zweedse toetreding, hoewel de VS en Zweden daar wel alles aan doen. Woensdag was de Zweedse premier Ulf Kristersson in Washington om met de Amerikaanse president Joe Biden een diplomatieke strategie af te spreken om een doorbraak te forceren. Donderdag praten delegaties van Turkije, Zweden en Finland in Brussel onder leiding van secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Of Turkije onder de indruk is, valt te bezien. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft gezegd dat hij ‘het gebruik van tijdsdruk als methode’ afwijst.