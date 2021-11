‘Vlag nog niet uit voor Verstappen, maar de vlag van zolder halen en beetje strijken, kan wel’

Max Verstappen viert zijn overwinning in Mexico. Beeld Getty Images

Zondagavond won Max Verstappen met overmacht de Grote Prijs van Mexico. Zijn voorsprong in de WK-stand bedraagt nu 19 punten. Mag de vlag al uit?

‘Met uithangen zou ik nog even wachten, maar de vlag van zolder halen en een beetje strijken, kan wel alvast. Er zijn nog vier races te gaan. In al die races liggen voor de winnaar maximaal 26 punten voor het grijpen. Wat dat betreft is Verstappen er nog niet. Maar met nog één overwinning kan het wereldkampioenschap hem vermoedelijk niet meer ontgaan. Dan zou hij zelfs nog in een van de andere races mogen uitvallen.

‘Ook in de buitenlandse pers begint de overtuiging te ontstaan dat Verstappen wereldkampioen gaat worden. Zeker de Britse media hebben het daar nu over. De BBC schreef vanochtend dat ‘time is running out’ voor Hamilton.

‘Verstappen rijdt foutloos en vastberaden. Hij wordt alom geroemd omdat hij afgelopen zondag voor de eerste bocht veel later remde dan zijn concurrenten. Volgens zijn teambaas had Verstappen daar in het opwarmrondje al op geoefend. Hij laat niets aan het toeval over. Tegenover journalisten hamert hij er al weken op dat de details bepalen wie wereldkampioen wordt.’

Welke van die laatste races wordt het lastigste voor Verstappen?

‘Op papier zou de volgende race in Brazilië (14 november, red.) Verstappen het best moeten liggen. Vorig jaar ging die race vanwege de coronapandemie niet door, maar in 2019 won hij er zeer overtuigend. Op alle circuits waarop Verstappen de voorgaande jaren goed gepresteerd heeft, is hij dit jaar haast onverslaanbaar. Dat zag je ook in Mexico afgelopen zondag.

‘Na Brazilië wachten er nog twee circuits die voor het eerst op de kalender staan: die van Qatar (21 november) en Saoedi-Arabië (5 december). Niemand weet precies wie daar de beste is. De laatste race in Abu Dhabi (12 december) was altijd een Mercedes-circuit, maar vorig jaar heeft Verstappen daar gewonnen, zelfs best gemakkelijk.

‘Ik denk dat de race in Saoedi-Arabië voor Verstappen de lastigste wordt. Op papier is dat circuit geschikter voor het Mercedes-team, omdat het een snelle baan is. Dankzij hun krachtige motor ligt die de auto’s van Mercedes goed.’

Denk je dat spanning Verstappen nog parten kan spelen, nu hij de wereldtitel zowat kan ruiken?

‘Er is dit seizoen één constante: Verstappen heeft bepaald geen last van stress. Hij is al een jaar lang ijzig kalm. Terwijl iedereen om hem heen hem al als wereldkampioen begint uit te roepen, is hij vooral bezig met de volgende training, de volgende kwalificatie en de volgende race.

‘Zondag zei Verstappen wel voor het eerst dat het er heel goed voor hem uitzag. Maar hij benadrukte meteen dat alles in een race kan veranderen. Eerder dit seizoen had hij een voorsprong van meer dan dertig punten. Tijdens de race in Engeland viel hij toen uit omdat Hamilton tegen hem aan reed. De race daarop verloor hij veel punten omdat Bottas tegen hem aan reed. Daarna stond Verstappen ineens achter Hamilton in de WK-stand. Dat heeft hij nog wel in zijn achterhoofd.’

Hoe zit het nu met de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton, de winnaar van de laatste vier wereldkampioenschappen?

‘Hun omgang is respectvol. Er is geen moddergooien meer. Er was een fase in het seizoen, zeker na die twee crashes, dat iedereen dacht: Verstappen en Hamilton rijden elkaar vanaf nu in elke race van de baan. Maar dat is uitgebleven. Ze zijn niet elkaars beste vrienden, maar er is onderling veel respect voor elkaars kwaliteiten.’

Is dit seizoen dan het begin van een jarenlange dominantie van Verstappen?

‘Dat is lastig aan te geven. Volgend jaar verandert er in de Formule 1 veel. Teams moeten hun auto’s helemaal opnieuw gaan bouwen: van het kleinste moertje tot de grootste vleugel. Bij dat soort grote wijzigingen in de Formule 1 zie je vaak dat een ander team dominant kan worden. Als bijvoorbeeld Ferrari een heel goede auto bouwt, kunnen ze de komende jaren zomaar het beste team worden.

‘We hebben eigenlijk nog nooit zo’n spannende strijd om de wereldtitel gezien als dit jaar. Doordat nu al lang dezelfde regels gelden, zijn de teams naar elkaar toegegroeid. Als volgend seizoen alles op de schop gaat, is de kans groot dat de verschillen weer toenemen. Dan kan het maar zo dat Verstappen jarenlang niet om de wereldtitel meedoet.’