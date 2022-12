Vlaamse weldoener zit tot 2050 in een Iraanse cel, tenzij België een veroordeelde terrorist uitlevert

De Vlaamse hulpverlener Olivier Vandecasteele. Beeld Belga

Als de familie moet kiezen tussen één mensenleven redden of niet toegeven aan de chantage van een misdadig regime, dan weet ze het wel. Natuurlijk is het vreselijk als een terrorist op vrije voeten komt, zegt de zus van Olivier Vandecasteele in Vlaamse media. Maar als dat niet gebeurt, zal haar broer sterven in een Iraanse cel.

Vorige week werd bekend dat de Belgische Vandecasteele in Teheran is veroordeeld tot 28 jaar cel. Niemand weet wat de aanklacht is, niemand heeft het vonnis kunnen lezen. De veroordeling is domweg doorgespeeld naar de Belgische ambassade in Teheran, en zo bij de familie terechtgekomen. Het betekent dat de 41-jarige hulpverlener pas in 2050, als hij 69 jaar oud is, de gevangenis mag verlaten.

Vandecasteele groeide op in het West-Vlaamse Doornik, waar zijn ouders een groot aantal garages hadden. Maar terwijl zijn oudere zus Nathalie in het familiebedrijf stapte, koos Vandecasteele voor een internationale carrière in de hulpverlening. ‘Toen hij pas 12 jaar oud was, was al duidelijk hoe betrokken hij was’, vertelt zijn moeder aan de Vlaamse krant De Morgen. ‘Altijd behulpzaam en bezorgd over iedereen.’

Vandecasteele werkte voor de organisatie Dokters van de Wereld in Mali en Afghanistan. Landen in oorlog, waar ouders hun kind niet graag naartoe zien vertrekken. De familie heeft vaak in spanning gezeten als ze een paar dagen niets van hem hoorde, en was altijd opgelucht als hij zich weer meldde.

Ruilmiddel

In 2015 verhuisde Vandecasteele naar Iran – een plek waar de familie hem in elk geval gewoon veilig kon bezoeken. Hij werd de lokale directeur van de ngo Norwegian Refugee Council, en probeerde vanuit deze functie het leven van de Afghaanse vluchtelingen in Iran te verbeteren. ‘Hij was goed in zijn werk’, vertelt zijn beste vriend Olivier Van Steirtegem (die als woordvoerder van de familie optreedt) tegen de krant De Standaard. ‘Hij slaagde erin miljoenen euro’s los te krijgen bij overheden om de Afghaanse gemeenschap te helpen.’

Vandecasteele reisde veel in Iran, had er een uitgebreid netwerk en sprak de taal ondertussen ook een beetje. ‘Hij was er op zijn gemak’, zegt Van Steirtegem. Maar na zes jaar was het genoeg geweest, en de hulpverlener besloot weer verder te trekken. In februari van dit jaar keerde hij nog een keer terug om een aantal praktische zaken af te handelen. Toen ging het mis. Net voordat hij terug zou reizen, werd Vandecasteele opgepakt en opgesloten in de beruchte gevangenis van Evin, een wijk in hoofdstad Teheran.

Al snel werd duidelijk dat Olivier Vandecasteele is opgepakt om als ruilmiddel te gebruiken: Iran is bereid de hulpverlener te laten gaan, als België de terrorist Assadollah Assadi wil vrijlaten.

Assadi wordt beschouwd als het brein achter een aanslag die op het nippertje is voorkomen. De man werkte als diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen en had in de zomer van 2018 een bom naar Europa gesmokkeld – omdat hij diplomatieke onschendbaarheid genoot, werd zijn bagage niet gecontroleerd. Assadi gaf de bom vervolgens aan een Iraans koppel dat al langer in België woonde en hem moest laten afgaan op een massabijeenkomst van een Iraanse oppositiebeweging in ballingschap (MEK) in een voorstad van Parijs. De Belgische veiligheidsdiensten konden op tijd ingrijpen: onderweg naar de bijeenkomst werd het koppel opgepakt. Ook Assadi werd gearresteerd en in België veroordeeld tot twintig jaar cel.

Streep door overeenkomst

Het leek echter de vraag of Assadi zijn hele straf zou gaan uitzitten: begin dit jaar sloot België, tot grote opluchting van de familie Vandecasteele, in alle stilte een overeenkomst met Iran. België was als eerste westerse land bereid om gevangenen te ruilen met Teheran, en dus lag er een juridische basis om Vandecasteele uit te ruilen voor Assadi. Natuurlijk, de kans was groot dat deze terrorist bij terugkeer in Iran als held zou worden opgewacht, en gratie krijgt, maar de Vlaming zou in elk geval levend thuiskomen.

De overeenkomst was echter tegen het zere been van de Iraanse oppositie, die naar de rechter stapte om te voorkomen dat Assadi op vrije voeten zou komen. En met succes: begin december besloot het Grondwettelijk Hof dat het verdrag met Iran ‘het recht op leven van slachtoffers kan schenden’. Volgens het Hof weet België namelijk dat Iran de terrorist na uitlevering zal laten gaan, terwijl België er door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toe wordt gedwongen om erop toe te zien dat de straf wordt uitgevoerd. Om die reden is er voorlopig een streep door de deal gezet. Alle partijen worden opnieuw gehoord, en over uiterlijk drie maanden volgt een definitieve beslissing.

Enkele dagen na het besluit van het Hof kwam het nieuws uit Iran dat Vandecasteele tot 28 jaar cel was veroordeeld. De familie is er kapot van. ‘Zonder die deal komt hij er niet levend uit’, zeggen zij. ‘Er is geen plan B.’