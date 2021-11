Vlaamse verpleeghuiscijfers de goede kant op, in Nederland ‘stijging op alle fronten’

Kentering in Vlaamse verpleeghuizen, effect boosterprikken zichtbaar

België kampt net als Nederland met snel oplopende besmettingscijfers, maar bij de zuiderburen is wel een lichtpuntje te zien. Sinds twee weken neemt het aantal positieve testen af in woonzorgcentra, zoals verpleeghuizen in België heten. Vorige week zijn per 100 duizend verpleeghuisbewoners 280 besmettingen gemeld, dat was twee weken terug het dubbele. Volgens Johan Staes, voorzitter van een Vlaamse koepel voor woonzorgcentra, is aan de dalende besmettingscijfers goed te zien dat de extra prik effect heeft. Dat vertelt hij aan de Belgische krant HLN.

Voor de Nederlandse verpleeghuizen is de situatie minder rooskleurig. In bijna 900 verpleeghuislocaties, ruim eenderde van het totaal, is onlangs een uitbraak geconstateerd. Het aantal gemelde besmettingen neemt snel toe. Ook de sterftecijfers stijgen, maar er overlijden wel minder verpleeghuisbewoners aan covid-19 dan tijdens eerdere coronagolven. Deze week is in Nederland begonnen met de boostercampagne voor onder anderen bewoners van zorginstellingen.

RIVM: te vroeg om effect maatregelen te zien, vooral bij kinderen veel positieve testen

Nooit eerder werden in Nederland in een week tijd zoveel besmettingen gemeld, bijna 154 duizend. Dat is 39 procent meer dan de week daarvoor. De testcapaciteit van de GGD is met 90 duizend testen per dag zo goed als volledig benut. Het effect van de maatregelen die vorige week ingingen is volgens het RIVM op zijn vroegst komende week zichtbaar.

Kinderen in de basisschoolleeftijd testen momenteel bijna dubbel zo vaak positief als de rest van de bevolking, met ruim 1.700 besmettingen per 100 duizend leeftijdsgenoten in een week tijd. Bij 50-plussers is het aantal meldingen beduidend lager, en is een wat minder snelle toename te zien, van zo’n 30 procent op weekbasis.