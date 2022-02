Vlaamse topcrimineel ‘de Vingerknipper’ opgepakt in Zwitserland

Flor Bressers

Bressers heeft vele bijnamen: hij wordt onder andere ‘de Universitair’ genoemd, omdat hij criminologie heeft gestudeerd – iets wat niet heel gebruikelijk is in het criminele milieu. Ook zijn afkomst is atypisch: Bressers is opgegroeid bij een welgesteld gezin in het dorpje Lommel (net over de grens bij Valkenswaard) en zijn moeder was schooldirecteur.

Het verhaal gaat dat Bressers als student geld bijverdiende door drugs te dealen, en toen al omging met mensen wier namen opdoken in grote drugszaken. Volgens de Gazet van Antwerpen had Bressers een tijdje een relatie met de dochter van van de Brabantse topcrimineel Peter ‘Peerke’ S., wat hem de juiste contacten opleverde voor het grotere werk.

Luguber

Vanwege zijn lengte wordt Bressers ook wel ‘De Lange’ genoemd, maar zijn lugubere bijnaam ‘de Vingerknipper’ kreeg hij na een gewelddadig incident. Op 18 augustus 2010 werd een Nederlandse man die zijn hond uitliet in een auto gesleurd en meegenomen naar een bos bij het Nederlandse Bergeijk. Daar werd hij in elkaar geslagen, en werd zijn linkerpink met een snoeischaar afgeknipt. In de rechtbank beweerden zowel het slachtoffer als twee verdachten dat Bressers hiervoor verantwoordelijk was, omdat het slachtoffer hem in een drugsonderzoek zou hebben verraden.

Derde ontvoeringszaak

De rechter achtte deze beschuldiging niet bewezen, en ook van een andere ontvoering in 2011 werd Bressers vrijgesproken. Voor een derde strafexpeditie werd hij uiteindelijk wel tot vier jaar cel veroordeeld. In 2016 ontvoerde hij een Nederlandse man die 40 kilo heroïne was kwijtgeraakt. Hij bewerkte hem met een scheermes en zette een pistool tegen zijn hoofd. Bressers was België toen echter al ontvlucht. De afgelopen jaren zou hij geregeld zijn opgedoken in Zuid-Afrika, Dubai en Zwitserland, waar hij op dit moment onder een valse naam met zijn Nederlandse vriendin en pasgeboren kind leefde.

De laatste bijnaam van Bressers is ‘Bongoking’, de schuilnaam waaronder hij volgens onderzoekers versleutelde berichten verstuurde die door de Nederlandse politie zijn gekraakt. Bressers wordt beschouwd als de grote man in het dossier Kvira Rochem, een bedrijf dat tonnen cocaïne heeft ingevoerd. Nadat een enorme lading in handen was gevallen van de politie, schreef deze Bongoking dat hij ‘er ziek van is’. ‘Maar het zat er vroeg of laat aan te komen. We hebben een mooie reeks neergezet.’

Ook in het Vlaamse Dendermonde loopt een onderzoek tegen Bressers, in een zaak waarbij cocaïne werd verstopt in containers met rijst die vanuit Suriname waren verstuurd.

Sinds mei vorig jaar staat Bressers op de Most Wanted-lijst van België, ook omdat hij geweld niet schuwt. ‘Geweld is een criterium waaraan wij prioriteit geven bij gekende daders’, zei een woordvoerder indertijd. ‘Dat is bij Flor Bressers zeker het geval.’

Nu hij is opgepakt, wacht Bressers in zijn Zwitserse cel op uitlevering aan de Belgische autoriteiten.