Vlaamse politicus zou voor duizenden euro’s visa hebben verkocht aan oorlogsslachtoffers

Hij kon deze visa regelen dankzij zijn goede contacten met partijgenoot Theo Francken, de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Kucam zou bij diens persoonlijke medewerkers lijsten hebben ingeleverd, met daarop de namen van mensen die volgens hem in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Francken kon hen dat visum vervolgens geven door gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Voor een plek op die lijst moest echter fors worden betaald. Kucam zou tot 10 duizend euro per aanvraag hebben gerekend, terwijl de administratieve kosten van zo’n visum 350 euro bedragen. Op deze manier zou de Assyrisch-christelijke Kucam zo’n tweehonderd mensen aan een visum hebben geholpen.

De situatie is uitermate pijnlijk voor Francken, die zich juist altijd heeft geprofileerd als de man die de grote stroom van foute migranten tegen probeerde te houden. Met humanitaire visa was hij wel ruimhartig – zeker als het ging om christenen. Daar verwees Francken dan ook graag naar, als iemand hem weer eens verweet hardvochtig te zijn: hij had acht keer meer mensen om humanitaire redenen toegelaten dan de socialistische regering voor hem had gedaan. ‘Als het gaat over menswaardigheid’, zei Francken, ‘hoef ik van links geen lessen te krijgen.’

Zwendel

Francken lijkt niets geweten te hebben van de mogelijke zwendel van Kucam. ‘Maar die heeft zich wel onder zijn neus afgespeeld’, zegt Dave Sinardet, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. ‘Francken is dus niet schuldig, maar hij was wel verantwoordelijk. Als zijn partij een paar weken geleden niet zelf was opgestapt, zou de kans groot zijn geweest dat Francken nu moest vertrekken.’

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Beeld EPA

Het nieuws is ook schadelijk voor de partij, zegt Sinardet. ‘Bij Vlaams Belang wrijven ze zich in de handen. Dit past helemaal in hun verhaal dat de N-VA wel ferm praat over vluchtelingen, maar niet hard tegen hen optreedt. Daarnaast zal de centrum-rechtse kiezer zich afvragen of de N-VA wel zo’n betrouwbare bestuurderspartij is. De oppositie heeft vaak genoeg aan Francken gevraagd of hij transparanter wilde zijn over de procedures rond die humanitaire visa. Daar ging hij nooit op in.’

Melikan Kucam zegt dat hij onschuldig is. Volgens zijn advocaat heeft hij alleen maar kwetsbare mensen willen helpen en heeft hij er nooit iets aan verdiend, ‘wat men ook moge beweren’.

Toeval

De 44-jarige Kucam kwam zelf door stom toeval in België terecht: als klein jongetje vluchtte hij in 1983 met zijn ouders naar Nederland, maar door slecht weer landde hun vliegtuig in Brussel. Het gezin kwam uit een bergdorpje in het Zuidoosten van Turkije waar hevig werd gevochten door het Turkse leger en de Koerdische beweging PKK. Ze kregen vrijwel direct een verblijfsvergunning. In de jaren die volgden, is een groot deel van de inwoners uit dat bergdorpje in Mechelen neergestreken. Ondertussen wonen er zeker drieduizend Assyriërs in deze stad.

Kucam is een prominente figuur in Mechelen en volgens Vlaamse media wist de hele Assyrische gemeenschap dat je bij hem een visum kon kopen. ‘Hij had gewoon een foto en een kopie van een paspoort nodig’, zegt een inwoner tegen de krant De Morgen. ‘Ik ken mensen die 14 duizend euro hebben betaald.’