Vlaamse nationalisten stappen uit regering om migratiepact, maar premier Michel blijft aan

Meer over de Belgische regeringscrisis en het pact van Marrakech

Wat is het pact van Marrakech?

Het pact van Marrakech trekt een spoor van politieke onrust door het Westen. Maar wat is het eigenlijk voor akkoord? Voor welk probleem is het een oplossing? En waarom is er discussie over?

Belgische regeringscrisis: Vlaams-nationalistische partij N-VA lijkt zichzelf klem te hebben gezet door het spel nét iets hard te spelen

De val van de Belgische regering hangt de hele week al in de lucht. Maar net als bij een goede serie volgt aan het eind van elke dag een cliffhanger: heel misschien komt het nog goed, morgen praten we verder. De Vlaams-nationalistische regeringspartij N-VA lijkt zichzelf echter klem te hebben gezet door het spel nét iets te hard te spelen.

Charles Michel: De man die de Belgen door barre tijden moet leiden

Hij was de jongste parlementariër van België, later de jongste minister. Nu hij is de jongste regeringsleider die het land kende. De liberaal Charles Michel (Namen, 21 december 1975) is de man die de Belgen door barre tijden moet leiden.

Opeens is het pact van Marrakech een politiek probleem

Een tot voor kort onbekend VN-migratiepact verdeelt plotseling de coalitie. VVD en CDA willen niet de indruk wekken dat ze migratiebeleid uit handen geven. D66 gruwelt van het idee dat Nederland zich aansluit bij het nee-kamp van Donald Trump en Viktor Orbán.

‘Clash van wereldbeelden’ tijdens het debat over pact van Marrakech in de Tweede Kamer

Nederland steunt het pact van Marrakech, maar in de Tweede Kamer blijkt bijna iedereen de VN-migratieafspraken anders te interpreteren. ‘Als u kritisch wilt lezen, lees dan goed kritisch.’