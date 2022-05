Vlaamse minister van Volksgezondheid stapt op na dood baby op kinderdagverblijf

De Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke tijdens de persconferentie waarin hij zijn ontslag aankondigt. Beeld BELGA

Het is niet de enige reden dat Beke opstapt. Ook een dramatische peiling van vorige week, waarbij bleek dat zijn christendemocratische partij cd&v op dit moment niet meer dan 8,7 procent van de stemmen zou halen, heeft een rol gespeeld in de beslissing. Met zijn ontslag hoopt Beke zijn partij ‘zuurstof’ te geven.

Het ministerschap van Beke was een weg met vele hobbels. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld, lag hij meerdere malen onder vuur vanwege zijn optreden. Zo werd de chaos in de Vlaamse verzorgingstehuizen, waar veel kwetsbare ouderen tijdens het begin van de pandemie om het leven zijn gekomen, hem aangerekend.

Geweld op crèche

Daar kwam de dood van een baby bovenop. Een meisje van nog geen zes maanden oud, stierf in februari aan ernstig hersentrauma op kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in het Vlaamse Mariakerke. Als snel bleek dat er al jaren klachten waren over geweld op de crèche, en dat de autoriteiten nooit hebben ingegrepen. Er loopt nog steeds een onderzoek naar de kwestie.

De kritiek, en ook de aanvallen in de media, zijn Beke uiteindelijk teveel geworden, zei hij donderdag tijdens de persconferentie. ‘Een politicus is ook maar een mens.’