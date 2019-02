Vlaamse minister stapt op nadat zij complot suggereerde rond klimaatmarsen

‘Ik heb een niet gecontroleerd gerucht voor waar aangenomen’, zei een huilende Joke Schauvliege dinsdagavond op een persconferentie. ‘Het is moeilijk om in die omstandigheden te blijven functioneren als klimaatminister.’

De afgelopen weken zijn er in België al twee grote klimaatmarsen gehouden (waaraan zo’n 70 duizend mensen meededen), en elke donderdag gaan er tienduizenden scholieren de straat op om te eisen dat politici meer doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. ‘Wij mogen zelf niet stemmen’, zegt de 17-jarige initiatiefneemster Anuna De Wever over haar motieven, ‘terwijl het over onze toekomst gaat!’

Maar zo onschuldig is het allemaal niet, beweerde Joke Schauvliege. De minister van de christen-democratische CD&V vertelde afgelopen zaterdag op een nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boerensyndicaat dat ze precies wist wie er achter deze protesten zat. Bij haar aantreden hadden natuurorganisaties al gedreigd met betogingen als wraak voor vroegere demonstraties van landbouwers, die toen tot politieke verliezen van groene partijen leidden. ‘Ik kan u garanderen dat ik geen spoken zie’, onderstreepte Schauvliege nog, want het was haar ‘ook verteld vanuit de Staatsveiligheid’.

Complottheorie

Toen de toespraak maandagavond uitlekte, bleek het toch echt een complottheorie van de minister te zijn. De inlichtingendienst, die zelden toelichting geeft op haar activiteiten, liet weten Schauvliege nooit te hebben geïnformeerd over ‘opgezet spel’ inzake de klimaatprotesten. ‘Noch mondeling, noch schriftelijk.’

De minister ging op Twitter door het stof en zei zich ‘in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout’ te hebben uitgedrukt. Dinsdag zei Schauvliege bij het radioprogramma De Ochtend dat zij de laatste tijd veel bagger over zich heen heeft gekregen, ook via e-mail en sms. ‘Ik heb weinig geslapen, en heb me laten meesleuren door een bepaalde frustratie en emotie.’

Ik heb mijn speech herbekeken en heb mij in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout uitgedrukt over de staatsveiligheid. Excuses aan wie daar aanstoot aan neemt. Joke Schauvliege

Dezelfde avond nam zij, in tranen, ontslag. ‘Ik heb mij verontschuldigd, maar de stroom aan kritiek is blijven komen.’

De partij heeft dinsdag lang vergaderd over de kwestie. Zij moest besluiten of ze Schauvliege vier maanden voordat er in België verkiezingen worden gehouden zou slachtofferen, of dat zij aan mocht blijven en zwaar beschadigd aan de verkiezingscampagne moest beginnen. Partijvoorzitter Wouter Beke stelde dinsdagavond dat de CD&V nog alle vertrouwen in Schauvliege heeft, maar dat zij haar positie zelf onhoudbaar vindt. ‘Er wordt haar niets persoonlijk aangerekend’, aldus Beke, ‘maar op een bepaald moment begint het om je persoon te draaien.’

Schauvliege, die bij de verkiezingen vijf jaar geleden 50 duizend voorkeursstemmen kreeg, blijft voor de CD&V de lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen.