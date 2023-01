Vlaamse hulpverlener in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen

Vlaming Olivier Vandecasteele in betere tijden. Beeld Olivier Vandecasteele

Het proces tegen de 41-jarige hulpmedewerker staat los van de protestgolf die sinds september door Iran gaat. Vandercasteele werkte jarenlang in Iran als lokale directeur van de Norwegian Refugee Council, een ngo die zich inzet voor Afghaanse vluchtelingen in het land. In februari vorig jaar werd hij zonder officiële reden in de Iraanse hoofdstad opgepakt en vastgezet. Sindsdien zit hij in een isoleercel.

Vandercasteele heeft alle aanklachten ontkend. Vermoedelijk is hij gearresteerd met het oog op een gevangenenruil. De Belgische en Iraanse autoriteiten kwamen tot een akkoord om de Vlaming vrij te laten in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi, maar het Belgische Grondwettelijk Hof heeft dat akkoord vorige maand vernietigd. De situatie van Vandercasteele lijkt daarmee uitzichtloos.

Schuldig in vier zaken

Het Iraanse persbureau Tasnim maakte dinsdag bekend dat Vandecasteele schuldig is bevonden in vier verschillende rechtszaken. Bij elkaar opgeteld bedraagt de straf 40 jaar, een stuk meer dan de 28 jaar die eerder werd gemeld. Wel zou de rechtbank vanwege verwarring over de strafmaat hebben besloten dat de Belg mogelijk alleen het zwaarste vonnis daadwerkelijk hoeft uit te zitten: 12,5 jaar cel.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. ‘Iran heeft geen officiële informatie gegeven over de aanklachten tegen Olivier Vandecasteele, of over zijn proces’, reageert Lahbib in een verklaring op Twitter. ‘België blijft deze willekeurige opsluiting veroordelen en stelt alles in het werk om er een einde aan te maken en de omstandigheden van de detentie te verbeteren.’

Het gaat slecht met de gezondheid van de Belg. Hij verblijft al ruim 10 maanden in slechte omstandigheden in isolatie – zonder winterkleding in de vrieskou – en krijgt onvoldoende medische zorg. Ook mag hij nauwelijks contact hebben met zijn familie en heeft hij geen toegang tot een advocaat. De enige die hem af en toe kan bezoeken is de Belgische ambassadeur. Over het laatste bezoek, op 4 januari, zei die dat de gezondheid van Vandercasteele verder achteruit was gegaan: ‘nog magerder en diepe wallen’.

Er is veel kritiek op het Iraanse rechtssysteem. Zo mogen cliënten niet hun eigen advocaat kiezen, zijn de detentieomstandigheden erbarmelijk en worden gevangenen gemarteld. Afgelopen zaterdag maakte Teheran bekend twee mannen te hebben opgehangen voor hun rol in de grootschalige protesten tegen het regime. Een van de mannen is volgens zijn advocaat langdurig gemarteld, terwijl de ander volgens Amnesty International gedwongen werd om een bekentenis af te leggen.

Tot afschuw van westerse regeringen heeft het Iraanse regime sinds het uitbreken van de protesten vier mensen geëxecuteerd. In totaal zijn duizenden mensen gearresteerd, zeker 26 arrestanten lopen op dit moment risico op de doodstraf. Met de grootschalige arrestaties en zware vonnissen probeert de overheid de demonstranten angst in te boezemen, maar dat lijkt nog geen effect te hebben. Andersom trekt het Iraanse regime zich zeer weinig aan van de internationale kritiek en de dreiging van zwaardere sancties. Dat is met de veroordeling van Vandecasteele opnieuw bevestigd.