Vlaamse burgemeester blijkt vaccinvoordringer, gaf ook familie en vrienden vervroegd een prik

Op het moment burgemeester Heeren zichzelf liet vaccineren, kwamen in België alleen 65-plussers en mensen met essentiële beroepen in aanmerking als ‘reserve’ voor een vaccin. Beeld BELGA

Afgelopen maandag kwam de lokale nieuwswebsite Trudocs met ‘glashard bewijs van vaccincorruptie’. Uit gelekte screenshots bleek dat burgemeester Heeren al op 10 maart een coronavaccin kreeg toegediend, evenals als haar zoon, haar zus, enkele medewerkers en een aantal van haar vrienden. In die periode werden in België alleen nog 85-plussers ingeënt.

Een paar weken geleden deed het gerucht al de ronde dat de burgemeester stiekem had voorgekropen om een vaccin te krijgen. Maar op vragen hierover in de Truiense gemeenteraad reageerde ze niet. Ook toen Heeren deze week om een reactie op de screenshots werd gevraagd, hield ze de lippen stijf op elkaar – zowel tegenover de gemeenteraad, als haar coalitiepartners en de pers. ‘Of ik al gevaccineerd ben of niet, daar heeft niemand iets mee te maken’, zei ze tegen de krant De Morgen. ‘Dat behoort tot het medisch geheim.’

Afgelopen woensdag bevestigde ze dan toch in een persbericht: ‘Op dat moment waren er dagelijks vrij grote hoeveelheden niet toegewezen vaccins’, schreef Heeren. Zij was als burgemeester dagelijks aanwezig in het vaccinatiecentrum, en stelt dat haar meerdere keren een overgeschoten spuitje was aangeboden, wat zij telkens weigerde. ‘Maar uiteindelijk ben ik op deze suggestie ingegaan.’

De oppositie van Sint Truiden

Op dat moment was de richtlijn in België dat alleen 65-plussers en mensen met essentiële beroepen in aanmerking kwamen als ‘reserve’ voor een vaccin. Bovendien blijkt dat de meesten van de personen die via Heeren werden aangemeld, hun prik ‘s morgens al kregen, wanneer er normaal gesproken nog geen overschotten zijn. Volgens de krant Het Belang van Limburg bleek uit de gelekte documenten bovendien dat één afspraak voor maart al op 24 februari gemaakt.

Heeren is sinds 2012 burgemeester van Sint Truiden, en heeft daarvoor voor de christendemocraten (CD&V) in het Vlaams parlement en de federale regering gezeten. De vaccinatie noemt Heeren ‘een inschattingsfout’, maar haar positie wankelt. De oppositie van Sint Truiden vindt dat zij moet opstappen. ‘Als ze de eer niet aan zichzelf houdt, is het aan de gemeenteraad om te beslissen’, zegt Gert Stas, fractieleider van het sociaaldemocratische Vooruit (voorheen de Sp.a), de grootste oppositiepartij.

De vraag is bovendien of Heeren ook onwettig heeft gehandeld. De partij Vooruit spreekt over ‘nepotisme’ en dreigde met een klacht naar de provinciegouverneur te stappen, maar heeft dat vooralsnog niet gedaan. Het parket van Limburg heeft ondertussen een onderzoek geopend naar het lek van de vaccinatiegegevens van Heeren, wegens mogelijke schending van het medisch beroepsgeheim.