VK ziet af van coronapaspoort en zet vol in op verhogen ‘vaccinatiemuur’

Premier Boris Johnson houdt een toespraak op 10 Downing Street. Beeld EPA

Met de beslissing om geen coronapaspoorten in te zetten voor binnenlands gebruik, geeft Johnson toe aan druk vanuit zijn Conservatieve partij en aan zijn eigen libertaire instincten. Een week geleden beweerde vaccinatieminister Nadhim Zahawi nog dat het tonen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs nodig zou zijn voor grote evenementen. Dit veroorzaakte een kleine opstand binnen de regeringspartij, waar van oudsher een afkeer heerst van een identificatieplicht.

Het prominente kamerlid Mark Harper, voorzitter van de covidherstelgroep binnen de regeringsfractie, omschreef coronapaspoorten als ‘zinloos, schadelijk en discriminerend’.

Tevens gaat de regering-Johnson waarschijnlijk de grenzen verder openen door meer landen op de groene lijst te plaatsen. Tijdens de coronacrisis heeft Engeland zich steeds verder afgesloten van de rest van de wereld, onder meer door reizigers uit ‘risicolanden’ tien dagen lang te verplichten tot een dure hotelquarantaine. Dit strenge beleid wordt niet langer noodzakelijk geacht. Ook komt er een einde aan de peperdure PCR-testen na aankomst in het VK, een bron van ergernis bij reizigers, temeer omdat de testaanbieders er woekerwinsten mee boekten.

Johnson zet zijn geld op het verhogen van de ‘vaccinatiemuur’. Een van de middelen daarvoor is een derde prik voor 50-plussers, daarnaast is het er het voornemen om jongeren van 12 tot 16 jaar in te enten, iets dat hem op veel kritiek komt te staan. De vaccinatieadviseurs van zijn regering zagen hiertoe geen medische noodzaak, maar ’s lands hoogste medicus Chris Whitty heeft geoordeeld dat een Pfizer-prik nodig is om middelbare scholen open te houden. Het staat ouders vrij om toestemming te weigeren, maar de tieners krijgen het laatste woord.

Mocht het aantal besmettingen, dat nu rond de dertigduizend per dag schommelt, te sterk toenemen en leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen, dan kunnen er aanvullende maatregelen komen, zoals het verplicht dragen van mondkapjes in openbare ruimten, de invoering van een coronapaspoort en de oproep thuis te werken. Wanneer een toename in het aantal besmettingen gepaard gaat met de terugkeer van de seizoensgriep, bestaat de kans dat ziekenhuizen weer overbelast raken, een jaarlijks probleem bij de National Health Service.

Een nieuwe lockdown acht Johnson zeer onwenselijk en onwaarschijnlijk. Dat beweerde hij een jaar geleden ook. Het verschil met toen is dat de bevolking nu massaal ingeënt is.