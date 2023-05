VK stuurt kruisraketten naar Oekraïne met bereik van 250 kilometer

Een Tornado GR4-vliegtuig van de Britse luchtmacht met Storm Shadow-raketten. Beeld Geoff Lee

De kruisraket, die door de Fransen en Britten is ontwikkeld, heeft een bereik van iets meer dan 250 kilometer. Dit betekent dat belangrijke militaire doelen van de Russen op de Krim zoals Sebastopol, hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot, binnen Oekraïens bereik komen.

Kyiv drong al sinds vorig jaar aan op het Westen om raketten te leveren met een bereik van driehonderd kilometer. Hoog op het lijstje stond de Amerikaanse Atacms-raket, die vanaf de grond wordt afgevuurd. President Joe Biden voelde echter niets voor levering van deze geavanceerde raket omdat het tot een escalatie van de oorlog zou kunnen leiden. Biden was bang dat Oekraïne de raket zou gebruiken om aanvallen op Rusland uit te voeren.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei donderdag in het parlement dat ervoor is gezorgd dat de leverantie van de Storm Shadow niet tot escalatie van de strijd zal leiden. Dit duidt erop dat Londen en Kyiv afspraken hebben gemaakt over de inzet van de kruisraket.

De Storm Shadow, die door gevechtsvliegtuigen wordt afgevuurd, werd ontwikkeld om zeer belangrijke doelwitten, zoals commandocentra en wapenopslagplaatsen, te vernietigen. Hoeveel Oekraïne krijgt, is niet bekendgemaakt.