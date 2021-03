‘Vizier op links’ intimideert historicus Nadia Bouras met sticker op deurpost: ‘Geobserveerde locatie’

De bewuste sticker van platform Vizier op Links

Bouras zag de sticker toen zij zondagmiddag met haar man en kinderen thuiskwam. ‘Ik zag Vizier Op Links staan en wist meteen: dit is voor mij’, zegt ze. ‘Ik moest echt mijn best doen om niet in paniek te raken voor de kinderen. Ik ben echt wel wat gewend op Twitter maar nu kwam het ineens mijn privédomein binnen denderen.’ Vizier Op Links is een activistisch platform op de sociale media, dat persoonlijke informatie van ‘linkse’ mensen openbaart om aan te tonen hoe ‘corrupt’ en ‘hypocriet’ zij zouden zijn.

Bouras is docent sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en doet veel onderzoek naar migratie. In de media en op Twitter stelt ze geregeld racisme aan de kaak. Ze tikt daarmee ‘verschillende hokjes’ aan, zegt ze zelf. ‘Ik ben vrouw, uitgesproken, anti-racistisch, docent aan de universiteit én heb een migratieachtergrond, dus tel uit je winst.’

Dat maakt haar online al regelmatig het mikpunt van intimidatie, maar nu verplaatst die zich dus ook naar haar huisdeur. De Universiteit Leiden heeft zondag direct melding van het incident gemaakt. Maandag zal de wetenschapper zelf aangifte doen van intimidatie. De wijkagent heeft al wel laten weten dat de tekst op zichzelf niet strafbaar is.

Ook GroenLinks-politicus in Nijmegen Huub Bellemakers kreeg eerder een sticker op zijn huis nadat hij een bijeenkomst van Forum voor Democratie in zijn stad had vergeleken met een nazi-bijeenkomst. De Amsterdamse kunstenaar Yuri Veerman vond eveneens een sticker en affiche in zijn portiek. Hij ontwierp vorige maand een spraakmakende poster met een silhouet van FvD-leider Thierry Baudet. De SP kondigde zondag Kamervragen aan over de stickers.

Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal. pic.twitter.com/pE428Wgk7Y — Nadia Bouras (@NadiaBouras) 21 maart 2021

Bedreiging

De intimidatie van Vizier op Links past in de trend van toenemende polarisatie die door de coronacrisis een extra impuls heeft gekregen. Mensen die de overheid, wetenschap en traditionele media al langer wantrouwden, vinden elkaar steeds beter – onder andere in hun afkeer van de coronamaatregelen. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde afgelopen najaar al dat daardoor een context is ontstaan waarbinnen de drempel wordt verlaagd om tot extremistische gedragingen te komen.

Veel van die gedragingen beperken zich tot de virtuele wereld. Zo kreeg de politie vorig jaar 4.000 meldingen van online-bedreiging, 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Maar het vertaalt zich soms ook offline. Platforms zoals Vizier op Links plaatsen regelmatig gegevens van wetenschappers, politie en politici online, een intimidatietactiek die ook wel bekend staat als ‘doxing’. Recent gebeurde dat nog met de gegevens van een stembureauvoorzitter van GroenLinks in Edam, die door Baudet online werden verspreid. Eerder kreeg D66-fractieleider Rob Jetten thuis bezoek van een groepje boeren.

In een reactie schrijft Vizier Op Links dat zijn stickers ‘ludiek’ en ‘vrij verkrijgbaar’ zijn. ‘Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen.’ In het eigen Telegram-account toont Vizier op Links zich verheugd over alle media-aandacht voor zijn stickers. ‘There’s no such thing as bad publicity’, aldus het account.