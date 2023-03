Vitesse verliest kort geding over gebruik stadion: proflicentie mogelijk in gevaar

De Gelredome, thuishaven van Vitesse. Beeld ANP

De uitspraak van de rechtbank in Arnhem heeft mogelijk grote gevolgen voor de nummer dertien uit de eredivisie. Het huidige huurcontract van Vitesse loopt op 1 oktober van dit jaar af. Volgens de reglementen van de KNVB moet Vitesse uiterlijk vandaag melden in welk stadion het na die datum zijn thuiswedstrijden speelt. Als dat niet lukt, kan de voetbalbond Vitesse een geldboete opleggen of zijn proflicentie intrekken.

Op dit moment betaalt Vitesse ruim twee miljoen euro per jaar aan huur, maar dat vindt de voetbalclub te veel. Daarom zegde Vitesse in september 2018 het huurcontract op. Kort daarvoor was de Gelredome in handen gekomen van een Amsterdamse vastgoedondernemer. De club was niet van plan het stadion te verlaten, maar hoopte in onderhandelingen met de exploitatiemaatschappij van de nieuwe eigenaar tot een ‘nieuw, redelijk en evenwichtig’ huurcontract te komen, legde toenmalig Vitesse-directeur Joost de Wit destijds uit aan De Gelderlander.

De onderhandelingen kwamen de afgelopen jaren echter niet van de grond. Via de voorzieningenrechter hoopte Vitesse af te dwingen dat het in ieder geval gedurende het volgende voetbalseizoen in de Gelredome kon blijven spelen. Ook na de zittingsdag van ruim twee weken geleden deden beide partijen nog pogingen er onderling uit te komen, maar zonder succes.

Motivatie onduidelijk

Hoe de rechtbank haar oordeel motiveert, is nog niet duidelijk. Omdat er snelheid geboden was, maakte de rechtbank dinsdag enkel het vonnis bekend. Over twee weken wordt de volledige redenatie openbaar. Vitesse kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. De club zegt in nauw contact te staan met de KNVB over de problemen met het stadion.

Vitesse speelt sinds 1998 in de Gelredome, een stadion in het zuiden van Arnhem dat vanwege een uitschuifbaar voetbalveld ook gebruikt kan worden voor concerten en congressen. De bouw van het stadion kostte ruim 70 miljoen euro. Vitesse zou voor zijn thuiswedstrijden ook kunnen uitwijken naar het stadion van een andere voetbalclub.

Juridisch gezien bestaat naast het beroep nog een mogelijke uitweg voor Vitesse. Tussen Vitesse, de verhuurder en de eigenaar van de Gelredome lopen nog twee bodemprocedures over het ‘eeuwigdurend speelrecht’, waar Vitesse naar eigen zeggen over beschikt. De zittingen in deze zaken staan half maart op de agenda.