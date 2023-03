Vitesse sluit alsnog huurovereenkomst stadion en stelt toekomst als profclub veilig

Stadion Gelredome in Arnhem. Beeld ANP

Voor het behoud van haar proflicentie moest de Arnhemse club namelijk uiterlijk 11 april aan de KNVB laten weten in welk stadion ze volgend jaar speelt. Sinds 1998 is dat in de Gelredome, maar Vitesse zegde de huurovereenkomst in 2018 op. De club vond de jaarlijkse huursom van 2,15 miljoen euro te hoog. Het huidige huurcontract loopt tot 1 oktober 2023. Daarna zou de club moeten uitwijken naar een andere locatie voor haar thuiswedstrijden. Zonder thuisstadion zou Vitesse haar plek in de Eredivisie moeten opgeven.

Met het akkoord tussen Vitesse en Nedstede is dat rampscenario afgewend. Het huurcontract wordt verlengd tot 1 oktober 2030, en een afgevaardigde van Nedstede zal toetreden tot de Raad van Advies van Vitesse. Tegen welke prijs Vitesse van het stadion gebruik mag blijven maken, wil de club niet zeggen. Maar gezien de dreigende intrekking van de proflicentie had de club geen sterke onderhandelingspositie.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Eigenlijk had Vitesse de KNVB al voor 1 maart duidelijkheid moeten geven. Maar toen de club een dag daarvoor een kort geding verloor over het recht om in het stadion te spelen, gaf de bond uitstel tot 11 april. Vitesse spande een turbospoedprocedure aan, een soort versneld hoger beroep, om alsnog haar zin te krijgen. Tegelijkertijd wilde de club met Nedstede-directeur Michael van de Kuit over een nieuw huurcontract onderhandelen. Van de Kuit beklaagde zich in De Telegraaf over die dubbelhartige benadering.

Eindelijk duidelijkheid

Klaarblijkelijk was er toch genoeg onderling vertrouwen om er samen uit te komen. Dat betekent dat ook alle juridische procedures van tafel zijn, zo meldt Vitesse. ‘Er is nu eindelijk duidelijkheid en daarmee ook rust rond dit dossier gekomen, ook in het kader van de licentievoorwaarden’, aldus Peter Rovers, algemeen directeur ad interim.

Rovers spreekt zijn dank uit naar Van de Kuit en de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse, Coley Parry. Die laatste heeft volgens Rovers ‘een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingsgesprekken, hetgeen illustratief is voor zijn betrokkenheid bij onze club’.

Parry meldde zich in september vorig jaar namens de Amerikaanse investeringsfirma Common Group als nieuwe eigenaar van Vitesse. Common Group zou de aandelen overnemen van Valeri Ojf, een Russische oligarch die sinds 2018 eigenaar is van de club maar zich vanwege de oorlog in Oekraïne terugtrok. De KNVB heeft de overname door Common Group na ruim een half jaar nog steeds niet goedgekeurd.