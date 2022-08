Vissterfte in de Oder houdt Polen en Duitsland bezig

Een dode vis in grensrivier de Oder. Waarschijnlijk is het dier gestorven door de lozing van illegaal gif. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk voor het ‘milieumisdrijf’ is. Beeld ANP / EPA

Dode vissen zijn nu in Duitsland waargenomen langs de hele Oder, van de staat Brandenburg tot Mecklenburg-Vorpommern, waar de Oder in de Oostzee uitmondt. De bevolking langs de rivier is opgeroepen elk contact met het water te vermijden, en dus ook niet te gaan vissen of zwemmen.

De dode vissen werden vrijdag voor het eerst gezien. Zij dreven vanuit Polen Duitsland in. Meteen werd aangenomen dat een giflozing de oorzaak moest zijn, en al gauw deed het gerucht de ronde dat het om een lozing van het ook voor mensen uiterst gevaarlijke kwik zou gaan.

Zaterdag meldde de Poolse minister van Milieuzaken, Anna Moskwa, echter dat kwik als oorzaak kon worden uitgesloten. Dat zou zijn gebleken uit laboratoriumproeven op dode vissen. Wel werd een verhoogd zoutgehalte in het water gemeten, maar dat zou niet de enige oorzaak voor de sterfte zijn.

De minister van Milieu van Brandenburg, Axel Vogel, zei volgens de Duitse zender ZDF ‘dat volgens de laatste bevindingen meer dan één factor heeft geleid tot de vissterfte.’ Het verhoogde zoutgehalte zou deel uitmaken van een ‘samenloop van oorzaken’.

De voorbijdrijvende vissen hebben geleid tot politieke ruzie tussen de regionale milieuministers en de bondsminister van Milieu: Steffi Lemke. Deze minister zou volgens haar collega’s in Brandenburg en Meckelenburg-Vorpommern weinig tot niets hebben ondernomen.

Lemke kwam vrijdagavond een kijkje nemen in Frankfurt aan de Oder, en gaf daar toe dat de coördinatie met haar Poolse ambtgenoot te wensen overliet. Zij betichtte op haar beurt de Polen ervan dat ze te laat in actie waren gekomen. Brandenburg had al de eerste laboratoriumtests gedaan toen Polen nog moest beginnen. Het hele weekeinde zijn monsters onderzocht. Eerste resultaten van die laboratoriumonderzoeken worden maandag verwacht.

Polen gaat vooralsnog uit van een illegale lozing in de rivier. De Poolse autoriteiten hebben een beloning van 210 duizend euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot aanhouding van de daders. De Poolse premier, Mateusz Morawiecki, heeft beloofd de schuldigen te zullen pakken: ‘We zullen de schuldigen vinden en de daders van dit milieumisdrijf − wat het waarschijnlijk is − straffen.’

In Brandenburg zijn zondag ploegen aan de slag gegaan om de dode vissen op te ruimen. Volgens een lokale bestuurder verwachten ze ‘tonnen dode vis’ uit het water te halen.