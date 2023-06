Vissersboot met migranten slaat om voor de Griekse kust: ten minste 78 doden

Hulpverleners in de Griekse havenestad Kalamáta verzorgen een van de overlevenden van het bootongeluk. Beeld ANP / EPA

Het ongeluk met de gekapseisde vissersboot gebeurde op zo’n 85 kilometer uit de kust van Peloponnesos, het grootste schiereiland van Griekenland.

Met een grootschalige reddingsactie wisten de Griekse marine, luchtmacht en kustwacht ruim honderd migranten uit zee te redden. Vier van de overlevenden werden in het ziekenhuis opgenomen met onderkoelingsverschijnselen.

Volgens een ambtenaar van het Griekse ministerie van scheepvaart waren de meeste opvarenden afkomstig uit Egypte, Syrië en Pakistan. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in totaal aan boord waren.

De vissersboot zou zijn vertrokken uit de Oost-Libische plaats Tobruk, met bestemming Italië. De Griekse autoriteiten en het EU-grensbewakingsagentschap Frontex kregen dinsdag al zicht op het schip, maar volgens de Griekse kustwacht werd alle aangeboden hulp geweigerd. Niemand aan boord zou een reddingsvest hebben gedragen.

De Griekse president Katerina Sakellaropoulou vertrok na het bekend worden van het nieuws naar de kustplaats Kalamáta, waar de meer dan honderd geredde mensen zijn opgevangen. Sakellaropoulou zal er spreken met de burgemeester van de stad en de gouverneur van Peloponnesos. Ze onderbreekt hiervoor haar campagne voor de tweede ronde van de nationale verkiezingen – zittend premier Mitsotakis hoopt die verkiezingen op zondag 25 juni te winnen.

Overlevenden van het ongeluk met de vissersboot worden opgevangen in de haven van Kalámata. Beeld ANP / EPA

Ook voor de kust van Kreta is woensdag een reddingsactie uitgevoerd. Daar was een zeilschip met meer dan zeventig migranten aan boord in nood geraakt. De boot is naar een haven aan de zuidkust van het eiland gesleept. De opvarenden zijn gered. Afgelopen zondag was ook al een ander zeiljacht op weg naar Italië op deze wateren in de problemen geraakt. Van dat schip, dat was vertrokken uit Turkije, werden negentig migranten gered, onder wie 37 kinderen.

De smokkelroute via de zee van Turkije naar Italië is steeds populairder sinds migranten op de Griekse eilanden worden tegengehouden en daar stranden in uitzichtloze opvangkampen. De oversteek van Turkije naar Italië via zee is echter langer en risicovoller dan over land.

In februari verdronken ten minste 79 migranten voor de kust van de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Hun schip was vertrokken uit het Turkse Izmir. De opvarenden waren afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak en Syrië.

Alleen al in 2023 zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie 1.166 migranten verdronken in de Middellandse Zee, en het jaar is nog niet eens halverwege. Het leeuwendeel (1.039) verdronk op de gevaarlijkste oversteek tussen Noord-Afrika en Italië. De westelijke route van Noord-Afrika naar Spanje en de oostelijke route van Turkije naar Griekenland eisten respectievelijk 79 en 48 levens.

Sinds 2014 zijn er op de Middellandse Zee 27 duizend vluchtelingen en migranten omgekomen, waarvan het overgrote deel via de centrale route.

Volgens de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) hebben ongeveer 72 duizend vluchtelingen de Europese Unie weten te bereiken via de Middellandse Zee. De meesten van hen kwamen aan in Italië. Eerder voerde Griekenland de lijst aan, met als piekjaar 2015, toen ruim een miljoen Syrische vluchtelingen de oversteek waagden vanuit Turkije.