Visserijcommissie van Europees Parlement stemt voor verbod op pulsvisserij

Het voltallige Europese Parlement geeft over ruim een maand een oordeel over het verbod op pulsvisserij. Diplomaten verwachten dat het akkoord dan definitief wordt goedgekeurd. De lidstaten stemden ondanks Nederlands verzet vorige maand al in. Volgens de nieuwe regels mag 5 procent van de Nederlandse kottervloot tot medio 2021 pulstuig blijven gebruiken. In de visserijcommissie stemden donderdag 21 van de 23 leden voor, de twee Nederlandse leden Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie) onthielden zich van stemming.

Pulsvissen is een Nederlandse innovatie die via elektrische schokjes platvissen van de zeebodem het net in jaagt.De vissen worden gewekt met elektrische pulsen die uit een ‘wing’ komen die over de zeebodem zweeft.De introductie van de pulswing vanaf 2008 was op een aantal punten een grote verbetering. Het brandstofverbruik halveerde, net als de schade aan de zeebodem. Ook verminderde de ongewenste bijvangst.

Nadeel van het pulsen is dat vissen erg zouden lijden onder de elektrische schokken. Niet zozeer de bejaagde platvis, maar bijvoorbeeld de kabeljauw die als bijvangst wordt gevangen. Die zou door de stroomstoten zo verkrampen, dat de dieren hun eigen ruggengraat breken.

Het succes van het ‘elektrisch vissen’ werd in Den Haag gretig opgevoerd als bewijs dat de overheid wel degelijk aan de wieg kan staan van innovatie. Met het ‘nee’ uit Brussel dreigt niet alleen een economische klap voor de sector, maar ook een politieke dreun voor Den Haag. Steeds is gesuggereerd dat het een kwestie van tijd was voor de nieuwe vistechniek zou worden vrijgegeven door de EU.