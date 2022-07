Vis in net pak loopt kordaat over de kade: wat maakt deze klimaatactie zo aansprekend?

Persbureau Reuters plaatste een feitelijk en objectief onderschrift bij deze foto, zoals het hoort: ‘Een activist van Ocean Rebellion loopt naar de demonstratie tegen wat door de demonstranten wordt omschreven als een ‘oorlog tegen de vissen’ in Lissabon.’ Beeld Pedro Nunes / Reuters

Op 27 juni jongstleden wandelde een vis langs de Kaag in Lissabon, vlak bij het paviljoen waar op dat moment de Ocean Conference van de Verenigde Naties aan de gang was. De vis droeg een net pak en glanzend gepoetste schoenen. In zijn rechterhand hield hij een dode soortgenoot, met links droeg hij een zwart koffertje waarop in witte letters stond: ‘War on fish’. Bij nader inzien was de vis gewond: zijn kop leek bruut afgehakt, aan de achterkant hingen zijn ingewanden eruit. Toch liep hij hier fier en vastberaden over de kade, als was hij de advocaat van de vissen, de raadsman van het oceaanleven, met in zijn koffer ongetwijfeld een vernietigende aanklacht tegen de slopende mens.

Wat een foto. De Portugese fotograaf Pedro Nunes, werkzaam voor persbureau Reuters, maakte hem vanuit journalistiek oogpunt. Reuters plaatste er een beschrijving bij, zoiets als: ‘Een activist van Ocean Rebellion loopt naar de demonstratie tegen wat door de demonstranten wordt omschreven als een ‘oorlog tegen de vissen’ in Lissabon.’ Feitelijk en objectief, zoals het hoort.

En ja natuurlijk: we zíén hier ook een man met een zelfgeknutselde vissenkop op zijn hoofd. Toch kon dit tafereel, alle realiteit ten spijt, niet anders dan een wonderbaarlijk beeld opleveren. Dat zagen ze bij Reuters ook wel; op de website werd het geschaard onder het kopje ‘gekste foto’s van de week’. Zelf had ik gekozen voor ‘betoverend doeltreffend’. Want zo vaak komt het niet voor dat een nieuwsfoto zo overtuigend ánders is, zo’n geloofwaardige versmelting van werkelijkheid en verbeelding. Alsof het volkomen vanzelfsprekend is dat een vis tijdelijk op het droge is geklommen om verhaal te komen halen bij degenen die zijn natuurlijke habitat verstoren.

Dat was uiteraard precies de bedoeling van de actievoerders. Ocean Rebellion is een groep klimaatactivisten, in 2020 voortgekomen uit Extinction Rebellion, die middels geweldloze demonstraties en guerrilla-acties aandacht vraagt voor overbevissing, diepzeeboringen en andere menselijke handelingen die het leven en de biodiversiteit in de oceanen ontwrichten. De oprichters zijn de Britse Rob Higgs en Sophie Miller, beiden kunstenaar. Het is dus niet toevallig dat de demonstraties van Ocean Rebellion er vaak uitzien om door een ringetje te halen, of liever: door een fotocamera.

Zo waren daar eerder (tijdens de G7-top van 2021) op het strand aangespoelde blauwe zeewezens verstrikt in visnetten en een schattig houten Vikingscheepje, voorzien van de tekst ‘As the sea dies we die’. Later stond datzelfde scheepje in brand en werd op de voorgrond een met geld smijtende Boris Johnson bereden door de Fossil Fuel Fool, een man met een jerrycan als hoofd.

‘Al onze acties zijn creatief en theatraal’, zei Miller vorige week tegen een journalist van de Portugese krant Expresso. Het ‘performatieve activisme’ van Ocean Rebellion moet zulke mooie en ontwrichtende beelden opleveren, dat mensen emotioneel betrokken raken bij het onderwerp.

In het geval van deze kordate vis is dat, wat mij betreft althans, gelukt. Hoewel ik bij lange na niet meer hoef te worden overtuigd van de ernst van de klimaatcrisis, ben ik toch geneigd weg te kijken van foto’s met smeltende ijskappen, plasticsoep en extreme droogte. Hun journalistieke waarde is onbetwist, maar ze werken doorgaans verlammend, maken moedeloos. Wat moet ik ermee, wat kan ik ertegen doen?

De sprookjesvis met de aktentas vol paperassen gaf me een welgemikte knal voor mijn kanis. De daadkracht, de boosheid – ik voelde me net zo aangesproken als acht jaar geleden, toen Julia Roberts in een korte film een stem gaf aan Moeder Natuur die de mensheid ijzingwekkend superieur toesprak: ‘Jullie acties zullen jullie eigen lot bepalen, niet dat van mij. Ik ben bereid te veranderen. En jullie?’

Dat was ook niet écht, nee. Maar zo effectief.