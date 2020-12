Vis blokkeert handelsakkoord met Londen

De haven van Bridlington. Beeld AFP

Het belangrijkste resterende geschilpunt betreft de toegang voor EU-vissers tot de Britse wateren vanaf 1 januari. De posities daarover liggen ‘mijlenver uit elkaar’, aldus een betrokken EU-ambtenaar. Bij het sluiten van de krant waren de gesprekken tussen EU-onderhandelaar Barnier en zijn Britse tegenpool Frost nog gaande.

Vrijdagochtend zei Barnier in het Europees Parlement dat ‘het moment van de waarheid’ is aangebroken. ‘Er resteren nog maar enkele uren’, aldus Barnier. Een akkoord was volgens hem nog steeds mogelijk ‘maar het pad erheen is erg smal’. De Britse premier Johnson noemde de situatie ‘moeilijk’ en hoopte op ‘redelijkheid’ van de EU.

Vanaf 1 januari hebben Europese vissers in principe geen toegang meer tot de Britse viswateren. Voor Londen is dit zeer belangrijk: niet economisch (de sector is goed voor maximaal 0,5 procent van het Britse nationaal inkomen) maar politiek-ideologisch, omdat controle over de wateren symbool staat voor de Brexit.

Onoverbrugbaar

Brussel stelt voor de huidige EU-visrechten in acht jaar met 20 procent verlagen om de klap voor de visserijvloot te verzachten. Londen biedt een overgangstermijn aan van drie jaar waarin de EU-visvangst met 80 procent verlaagd wordt. ‘Onoverbrugbaar’, concludeerden diplomaten.

Het Europees Parlement stelde eerder deze week dat een ontwerpakkoord er uiterlijk zondagavond moet liggen. Alleen dan kunnen de parlementariërs de tekst (circa 700 pagina’s) goed doorlezen en beoordelen. Een handelsakkoord moet worden goedgekeurd door het Europese en Britse parlement en door de lidstaten.

De druk om een handelsakkoord te bereiken is enorm. Zonder akkoord valt de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk terug op de internationale basisafspraken. Dat leidt tot importtarieven, exportquota, tijdrovende douanecontroles, zeer beperkt lucht- en vrachtvervoer en een eind aan de toegang tot de Britse viswateren voor Europese vissers.

De afgelopen dagen bereikten Barnier en Frost wel overeenstemming over onbelemmerde toegang voor Britse bedrijven tot de EU-markt. In ruil daarvoor zegt Londen toe niet te veel uit de pas te zullen lopen met de EU-regels voor staatssteun en milieu en met de sociale standaarden om eerlijke concurrentie te waarborgen. Barnier noemde het niet acceptabel dat Britse bedrijven straks probleemloos met de EU kunnen handelen terwijl Europese vissers door de Britten worden geboycot.